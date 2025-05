¿Cuánto dinero debo dar de regalo si tengo una boda este año?

«Tengo 9 bodas, no puedo ir a todas»

El desembolso que supone una boda hace que muchos invitados pidan la 'baja voluntaria' al no poder hacer frente a tanto gasto. Hace unos días, una chica lamentaba en sus redes sociales que había tenido que decir que no a varios enlaces a los que hubiese asistido gustosamente en otro momento porque le resulta económicamente inviable. «Este año tengo nueve bodas. ¡Nueve! No puedo afrontar semejante gasto. He dicho que no a cinco y aún así me voy a gastar una pasta», comentaba. Cada vez son más, los invitados que 'renuncian'.