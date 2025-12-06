Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Tecnología

Así puedes 'rascar' más cobertura para tu móvil

A veces, la empeoramos nosotros mismos sin saberlo...

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:02

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Solemos darla por sentado, pero no siempre está cuando se la necesita. Hablamos de la cobertura de nuestros teléfonos móviles, imprescindible para enviar mensajes a ... través de WhatsApp (o pedir un taxi) cuando no tenemos una red WiFi a la que conectarnos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  2. 2 Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  5. 5 Nuevo millonario en Málaga: el cuponazo de la ONCE deja 6 millones en un solo cupón
  6. 6 Cierra La Pachamama, el primer restaurante peruano que abrió en el Centro de Málaga
  7. 7 Mercadona cambia sus horarios en el puente de diciembre: estos son los días que abrirá y los que no
  8. 8 Una colisión frontal entre dos coches deja una persona fallecida y otra herida en Alcaucín
  9. 9 La dirección federal del PSOE recabó la versión de Navarro un día después de que la denuncia sobre presunto acoso sexual llegara a Fiscalía
  10. 10 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Así puedes 'rascar' más cobertura para tu móvil

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Así puedes &#039;rascar&#039; más cobertura para tu móvil