Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Salud

¡Yo no veía tan mal! Esto es lo que les ha pasado a tus ojos estas vacaciones

En septiembre se dispara un 20% la venta de gafas ocupacionales

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:59

Escucha la noticia

4 min.

Un clásico de estos días: llegas al trabajo después de unas semanas de vacaciones –con más redondeces, menos ojeras, mejor color y las reservas de ... paciencia a tope– y descubres que algunas partes de ti se han relajado tanto... que te ponen en apuros. Por ejemplo, el cerebro..., ¿a quién no se le ha olvidado alguna contraseña del ordenador o cómo se hacían ciertas tareas mecánicas? ¿Más 'daños colaterales' del descanso? La vista. Al reincorporarnos a la rutina laboral, tenemos a menudo la sensación de que lo que aparece en nuestra pantalla no está tan nítido, ni podemos leer papeles tan bien como antes. Ahora mismo son legión los que creen que ven peor que antes de las vacaciones... ¿Es posible que en solo unas semanas nos haya empeorado la vista? ¿Qué ha pasado?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  4. 4 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  5. 5 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  6. 6 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  7. 7 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  8. 8 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  9. 9

    El nombre de Susana Díaz desaparece del rótulo de la sede del PSOE de Torremolinos
  10. 10 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¡Yo no veía tan mal! Esto es lo que les ha pasado a tus ojos estas vacaciones

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¡Yo no veía tan mal! Esto es lo que les ha pasado a tus ojos estas vacaciones