Vivir | Salud

La fiebre por el açaí, ¿es el superalimento que nos venden?

Estas son las propiedades de la baya de moda: «El problema es cómo y con qué la tomamos»

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:06

Con el açaí pasa un poco como con el café de especialidad. Está por todas partes. Das un paseo por el centro de cualquier ciudad ... medianamente grande y te puedes encontrar no con uno o dos, sino con varios locales dedicados a esta baya de origen brasileño en apenas medio kilómetro cuadrado. Popularizado en redes sociales por celebridades e influencers de todo el mundo, este alimento de aspecto y tamaño similar al de un arándano se toma habitualmente en batidos, barritas energéticas, helados... Aunque su presentación estrella es como ingrediente principal de los famosos 'bowls', unos cuencos que se han puesto muy de moda como ejemplo de desayuno o merienda saludable y que consisten en una base cremosa de pulpa de açaí congelada cubierta de otros ingredientes supuestamente igual de saludables como plátano, granola, fresas o semillas.

