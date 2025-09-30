Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir

¿Por qué la demencia lleva siempre a pensar cosas horribles?

Hay una base psicológica que lo explica

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:00

Escucha la noticia

4 min.

Nos han estafado. Nos persiguen. Nos roban. Nos quieren matar. Alguien muy querido ha muerto. Nos han echado de casa. Estamos en la ruina. Todos ... esos pensamientos negativos pueden sacudir la cabeza -y el bienestar- de una persona con demencia en el lapso de media hora. ¿Por qué los delirios de una persona con alzhéimer o párkinson, por ejemplo, nunca les lleva a imaginar cosas bonitas? Que les ha tocado la lotería, que alcanzan alguno de sus sueños, que regresa alguien importante a sus vidas... qué demonios, en el mundo de los delirios podrían hasta resucitar a seres queridos, ¿no? Pues no, que la cosa va casi siempre sobre el miedo y el mal rollo. ¿Por qué?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanción de 70.000 euros por incorporar a una empleada a un grupo de whatsapp del trabajo usando su móvil personal
  2. 2 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  3. 3 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  4. 4 ¿Lloverá este martes en Málaga?
  5. 5 La Comic-Con Málaga evidencia la urgencia de ampliar el Palacio de Ferias
  6. 6 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  7. 7

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  8. 8 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  9. 9 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  10. 10

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Por qué la demencia lleva siempre a pensar cosas horribles?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Por qué la demencia lleva siempre a pensar cosas horribles?