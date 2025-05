Alertan sobre el uso de gafas de 'farmacia' para conducir

Carmen Barreiro Domingo, 25 de mayo 2025, 18:59 | Actualizado 19:07h. Comenta Compartir

Escucha la noticia 3 min.

Son cómodas, bonitas y económicas... y encima nos solucionan esas pequeñas dificultades que tenemos a medida que cumplimos años para leer la carta del restaurante, ... el periódico o ver el precio de una prenda. Las gafas premontadas, conocidas popularmente como gafas de lectura o de farmacia, son una buena solución para subsanar puntualmente pequeños defectos visuales, pero no sirven para todo. Y mucho menos para conducir. La Dirección General de Tráfico (DGT) ya advirtió en su día de que estas lentes suponen «un peligro al volante, ya que no solo no corrigen adecuadamente defectos oculares como el astigmatismo, sino que también pueden causar fatiga visual, dolor de cabeza y dificultades de enfoque en la carretera, además de agravar problemas visuales existentes».

Los oftalmólogos van más allá e insisten en que este tipo de gafas, fabricadas en serie y sin ningún tipo de personalización en la corrección, pueden causar distorsiones al mirar la carretera, puesto que los centros ópticos de las lentes no suelen coincidir con los ejes visuales del usuario. Además, al tener la misma graduación en ambos ojos, no contemplan las diferencias visuales individuales, lo que también puede desencadenar problemas de enfoque y percepción de profundidad, claves para reaccionar a tiempo al volante», puntualiza el doctor Pablo Morales, especialista en córnea del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología (ICQO). Otro de los problemas que presentan las gafas premontadas respeto a la seguridad al volante es que suelen carecer de filtros antirreflejantes, «fundamentales para conducir de noche o con lluvia. Y, por supuesto, no son aptas para la carretera si se tiene dificultad para ver de lejos, ya que esta capacidad visual es esencial para una conducción segura. De hecho, la normativa de la DGT especifica que tanto la graduación como el tipo de lente deben estar correctamente adaptados a las necesidades visuales individuales del usuario», añaden en el ICQO. Además de los riesgos evidentes desde el punto de vista de la seguridad vial, el uso de gafas no homologadas o inadecuadas, como es el caso de las premontadas, «puede ser motivo de sanción cuando se usan en sustitución de unas graduadas». Según los datos publicados en el último informe sobre 'La visión en España', el 80% de la población tiene problemas oculares y tres de cada diez –unos 8 millones de personas– presentan al menos dos deficiencias visual que afectan directamente a su capacidad para desenvolverse en la carretera. «Es decir, conducen sin ver con nitidez señales o marcas viales y tampoco calculan correctamente la distancia de seguridad ni la velocidad de otros vehículos, lo que termina por alterar sus tiempos de reacción», alertan los expertos en seguridad vial. Consejos para una conducción segura Revisiones visuales anuales a partir de los 40 años: a partir de esta edad se incrementa el riesgo de desarrollar patologías asintomáticas como el glaucoma, además del inicio de la presbicia. Antes de esa edad, se recomiendan revisiones, «pero no necesariamente cada año, salvo que presenten alguna alteración visual», precisan en el ICQO.

Usa gafas o lentillas adaptadas: «La corrección visual la debe hacer siempre un óptico-optometrista de manera personalizada. Las lentes deben tener el tratamiento adecuado para evitar reflejos y deslumbramientos, especialmente en conducción nocturna».

Protégete del sol: las gafas con filtro homologado, además de resultar muy cómodas para conducir, previenen el deslumbramiento y protegen de los rayos ultravioletas, que pueden dañar la retina.

En trayectos largos, descansa la vista: haz paradas cada dos horas. La fatiga visual reduce la capacidad de reacción y concentración.

Cuidado por la noche: la conducción nocturna o en condiciones de baja visibilidad requiere especial atención a la visión. «Si hay sensación de ojos secos, visión borrosa o cansancio ocular, lo mejor es evitar conducir», advierten los expertos. No cabe duda de que la vista es el sentido más importante a la hora de circular, de ahí que tanto las autoridades sanitarias como las de tráfico insistan «en la importancia de una buena visión para garantizar una conducción segura». De hecho, el 90% de la información que recibimos cuando vamos al volante nos entra por los ojos. «Y estos problemas visuales aumentan exponencialmente el riesgo de sufrir o provocar un accidente si no son corregidos adecuadamente». Además, con el envejecimiento de la población, «aumenta también el número de conductores mayores que pueden experimentar pérdida de agudeza visual, sensibilidad al contraste o deslumbramiento nocturno, entre otras condiciones que requieren una revisión periódica y una corrección personalizada de la vista», aconseja el doctor Morales. En el caso de los conductores con presbicia, la recomendación de la DGT es que utilicen una corrección con lentes progresivas. «De esta manera, pueden ver de cerca y 'leer' la información que se recibe desde el tablero del coche, como el velocímetro o el GPS».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión