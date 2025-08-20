Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

A sus 85 años, Philippe se encuentra «en plena forma». R. C.

Philippe Valère Empresario de la noche

Un verano a la última
«Los ricos han desaparecido, yo no los veo»

Philippe Valêre ·

Formó con su mujer, Olivia, el tándem perfecto que dirigía las noches de juerga y lujo de la Marbella más glamurosa... y aún sigue al pie del cañón

Izaskun Errazti

Izaskun Errazti

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:02

Escucha la noticia

4 min.

El ocio nocturno en Marbella se llama Olivia Valère. Así es desde que la empresaria francesa abrió en 2000 su discoteca en Puerto Banús y ... acabó convirtiéndola en la más famosa de Europa. Tres años después de la muerte de la reina de la noche marbellí, su viudo, el abogado Philippe Valère, vela por su trono. A su exclusiva propuesta, que incluye la famosa sala de fiestas por la que han desfilado grandes 'celebrities' de todo el mundo, la terraza que adora la comunidad árabe y el restaurante Lov, se une desde julio un espectáculo de cabaret, muy al estilo de Los Cuatro Gatos o El Molino de Barcelona, según apunta su promotor, que se confiesa «en plena forma. Me dan ganas de seguir así muchos años», advierte.

«Los ricos han desaparecido, yo no los veo»

«Los ricos han desaparecido, yo no los veo»