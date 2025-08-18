Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un hito. De 'El Rey León' se comercializaron millón y medio de copias en un día.
Aquel verano de... 1995

'El Rey León' y aquellos veranos de videoclub

Recuerdos de un tiempo en que combatíamos el calor eligiendo cintas VHS en familia

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:08

La edición doméstica de 'El Rey León', uno de los clásicos más exitosos de la factoría Disney, llegó a España en 1995. Fue todo un ... hito para la industria del VHS y nos sirve para hablar de una tradición veraniega tristemente extinta: acudir al videoclub en familia para seleccionar las películas que iban a convertir nuestro hogar en una improvisada sala de cine.

diariosur 'El Rey León' y aquellos veranos de videoclub

