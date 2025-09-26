Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Salir en las fotos al lado de tus amigos pibones ¿te hace más guapo o más feo?

Se llama 'efecto animadora' y es la razón por la que parecemos más atractivos cuando vamos en grupo

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:24

Acabas de regresar de un fin de semana increíble con tus amigos. Lo habéis disfrutado muchísimo y al volver a casa te pones a ver ... todas las fotos que habéis hecho que, por cierto, son muchísimas. En el restaurante que tanto os gustó el primer día, en el desayuno con el zumo de naranja y la tostada de aguacate, de turisteo por la ciudad, de fiesta, de postureo para que quede constancia en redes sociales de lo bien que te lo has pasado... Y resulta que cuanto más repasas la galería de imágenes, más caes en la cuenta de que sales más favorecida en las fotos en grupo que en los selfies o en las que posas sola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  2. 2 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  3. 3 Desalojado y suspendido el pleno de Málaga cuando la edil de Vox intervenía sobre violencia de género
  4. 4

    Vía libre al proyecto de oficinas y alojamientos temporales en el histórico Cortijo Jurado de Málaga
  5. 5 San Diego Comic-Con Málaga recibe a los héroes: miles de personas acceden ya al paraíso friki
  6. 6 Una hora y media de cola al sol y más de 60 euros por un minuto con tu ídolo en la San Diego Comic-Con Málaga
  7. 7

    Málaga cuenta ya con el quirófano de neurocirugía más avanzado de Andalucía
  8. 8 Mollete de cochinillo: uno de los bocadillos más famosos para quienes desayunan en el polígono de Antequera
  9. 9

    El embalse de Casasola recupera su seguridad ante las riadas tras meses de obras para eliminar el grave atoro de su desagüe
  10. 10 El megayate de la heredera de la cadena de supermercados Walmart hace escala en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Salir en las fotos al lado de tus amigos pibones ¿te hace más guapo o más feo?

Salir en las fotos al lado de tus amigos pibones ¿te hace más guapo o más feo?