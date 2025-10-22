'Six seven', MOS.. y otros códigos secretos que usan tus hijos con los amigos para que no te enteres

Da igual lo que les preguntes porque su respuesta va a ser siempre la misma: 'six seven'. ¿Qué tal te ha ido? 'Six seven'. ¿Tienes ... deberes? 'Six seven'. ¿Vas a salir? 'Six seven'. ¿Lo has entendido? 'Six seven' ¿Qué día es la excursión? 'Six seven'. Pero, ¿qué demonios significa esa expresión con la que niños y adolescentes contestan a cualquier pregunta que les hagas para desesperación de padres y profesores? Ahora que ya nos habíamos acostumbrado –e incluso aprendido– el significado de palabras como 'bro', 'de chill', 'bugueado', 'de una', 'prime' o 'pec', llega una nueva actualización con la que no contábamos y que nos vuelve a pillar 'en bragas', que diríamos los padres de esos chicos.

Hace unos días, una profesora pedía a sus seguidores en redes sociales que, por favor, alguien le explicase por qué todos sus alumnos le contestaban 'six seven' a cualquier cosa que les preguntase, acompañado de un gesto con las manos. Y las respuestas no se hicieron esperar: «Mi hijo y sus amigos están igual», «soy socorrista y los niños me tienen loca con el 'six seven'», «creo que es de un meme», «no, es por un jugador de baloncesto que metió 67 puntos», «significa que algo es difícil», «no lo entenderías, bro», «¿la edad de la jubilación en España?»...

Las teorías sobre el origen de esta expresión tan de moda entre los alumnos de Primaria y Secundaria son de lo más variopintas, pero la realidad es mucho más sencilla. El famoso 'six seven' surge de una canción de hip hop titulada 'Doo Doo' en la que se hace referencia a este número. El tema, que se estrenó en diciembre del año pasado, repite constantemente la estrofa '6-7, I just bipped right on the highway' (6-7, acabo de girar ahora en la autopista). La canción se estrenó sin pena ni gloria hasta que un tiktoker la usó para hacer un meme –decía 'six seven' mientras movía las manos arriba y abajo– y este gesto arrasó en redes sociales.

El vídeo se hizo viral –especialmente en cuentas relacionadas con el baloncesto– y los usuarios empezaron a usar esta expresión para todo. ¿Cuánto mides? 'Six, seven', ¿qué pedimos para cenar? 'Six seven'. Y así todo el rato. De hecho, el famoso 'six seven' no tiene una definición exacta. La realidad es que los chavales lo usan básicamente para hacer la gracia y vacilar a los adultos, que no entienden por qué les contestan con ese número. Así que si tu hijo, sobrino o un alumno te responde con un 'six seven', lo único que busca es echarse unas risas.

CD9 y 143

Pero esta no es la única frase o palabra que las nuevas generaciones han incorporado a su vocabulario recientemente. Una de la más usadas ahora mismo es MOS, DOS o incluso POS. En este caso, se trata de una señal de aviso. Son las siglas de la expresión en inglés 'Mum Over Shoulder' o 'Dad Over Shoulder'. La traducción literal es 'mamá está sobre el hombro', el 'cállate que nos puede oír mi madre, que la tengo pegada a la chepa' de toda la vida. Imagínate que el adolescente está hablando o 'whatsappeando' con un amigo y le oyes decir 'Mos, bro'. Traducción: 'Ahora no te lo puedo contar que está mi madre cerca y lo puede escuchar'. Si dice DOS, el que está cerca es el padre y si usa POS se refiere a que están los dos, el padre y la madre. CD9 es otra abreviatura en clave que significa que hay adultos merodeando.

La idea con la que nacen estas expresiones es crear una especie de lenguaje propio en redes sociales que padres y profesores no entiendan. Los adolescentes recurren a abreviaturas, números y combinaciones de letras que aparentemente no tienen ningún sentido, pero que esconden mensajes ocultos que solo entienden ellos. Y esa es la gracia, claro. Lo que ocurre es que algunas expresiones son inofensivas y no van más allá de una broma o una manera de relacionarse entre ellos en plataformas como TikTok, Snapchat o Instagram, pero otras pueden ocultar una situación algo más seria. Por ejemplo:

143 y 459: te amo.

BRB: Vuelvo ahora.

BAE: Son las siglas de los términos en inglés: 'before anyone else' ('antes que nadie'). Se dice de alguien al que le tienes cariño. Se puede utilizar en frases como 'eres mi BAE'o '¿tu BAE ha respondido?'

LMAO: este término también procede del inglés y se refiere a 'laughing my ass off', que se traduce como 'partirse el culo de risa'. Se usa como sustituto del típico 'jajaja' o incluso del ya clásico LOL, que significa 'laughing out loud' ('reírse fuerte').

NPC: siglas de 'Non Playable Character', un personaje en un videojuego que solo está de adorno y no sirve para nada en la trama. Se utiliza para describir a la gente que no aporta nada.

IYKYK: De la expresión en inglés 'If You Know, You Know' o 'Si lo sabes, lo sabes'. Se usa en redes sociales y mensajes de texto para referirse una broma interna o un conocimiento compartido por el grupo que el resto no tiene por qué entender. Por ejemplo, 'Ha venido Lara, IYKYK'.

LMIRL: este puede ser peligroso porque lo que plantea el interlocutor es conocerse en persona.

CU46: este código significa desnúdate ante la cámara.

505: es el equivalente a SOS.