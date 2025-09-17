Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Padres e hijos

¿Por qué me han separado de mis amigos de clase? La faena de ser un 'alumno comodín'

El inicio de curso hace cuesta arriba debido a las 'mezclas' de alumnos... ¿pertinentes?

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:43

Escucha la noticia

4 min.

Estas primeras semanas del curso se les están haciendo cuesta arriba a muchos chavales: volver a la rutina es duro, pero, si encima resulta que ... en clase les han separado de sus mejores amigos (a veces, de todos ellos), el disgusto ya alcanza proporciones cósmicas. Las preguntas son por qué y para qué. Y la incomprensión se dispara –entre los afectados y sus familias– cuando resulta que quien se ha quedado sin sus apoyos es un alumno que va bien académicamente y cuyo comportamiento es bueno. ¿Qué necesidad había de trastocar su red de relaciones si donde estaba 'funcionaba' bien?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  2. 2 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  3. 3 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  4. 4 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo
  5. 5

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga
  6. 6

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  7. 7

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  8. 8 La policía investiga estafas en la reventa de entradas al concierto de Quevedo
  9. 9

    Estas son las empresas que compiten por ampliar la playa de los Baños del Carmen en Málaga
  10. 10 Mercadona abre ofertas de empleo fijo en Málaga con sueldos de hasta 2.280 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Por qué me han separado de mis amigos de clase? La faena de ser un 'alumno comodín'

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Por qué me han separado de mis amigos de clase? La faena de ser un &#039;alumno comodín&#039;