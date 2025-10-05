Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alimentación, estudios, ropa... Esto es lo que cuesta criar a un hijo hasta que se va de casa

La manutención de las chicas sale algo más barata a los padres porque ellas se independizan antes que ellos

Carmen Barreiro

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:09

Cada vez son más las personas que descartan ser padres por un cuestión puramente económica. Tan sencillo como que no le dan los números. Según ... la encuesta realizada el año pasado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre fecundidad, familia e infancia en la que se abordaba este tema, ocho de cada diez entrevistados señalaban «la falta de recursos» como el principal motivo por el que no se animaban a tener más hijos (o por el que preferían, incluso, no estrenarse como padres). Porque eso de que los niños vienen con un pan debajo del brazo hace tiempo que no se cumple. Vienen con una factura... y de las gordas. Pañales, medicamentos, purés, escuela infantil, meriendas, libros, comedor, el aparato de los dientes, las extraescolares, el chándal del fútbol, las zapatillas, cumpleaños, regalos, salidas, universidad... Un suma y sigue de gastos con más cuotas que una hipoteca. Literal, que dirían esos mismos chavales que nos vacían la cuenta del banco.

