El suplemento de los deportistas que deben tomar los veganos

¿Nos podemos pasar con la dosis?

«Tomar más creatina de la necesaria no tiene sentido», señala el dietista-nutricionista y doctor en Fisiología Raúl Lopez-Grueso. Si creemos que con ello vamos a estar mejor, no ocurre porque «el excedente va directo a los riñones». Sin embargo, no hay que tener miedo al daño renal: «Es un mito sin evidencia científica». Otros que lleva asociado son los problemas digestivos, que tiene más que ver con los componentes que se le añaden. «Tampoco retiene líquidos, ni da positivo en un test antidopaje», añade. Y por supuesto, no nos vamos a poner como un culturista solo por tomarla: «Sencillamente facilita energía al deportista para levantar pesas».