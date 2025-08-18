La vorágine de los bolos de verano solo le ha dejado disfrutar de unos días de asueto en el pueblo de su pareja, en la ... pequeña localidad albaceteña de Bienservida, donde se ha perdido entre pinos, cantos de pájaros con muy pocos decibelios y tortas de manteca. Primer DJ de nuestro país en realizar una sesión de electrónica en directo junto a una orquesta sinfónica, Don Fluor (Albacete, 1976) recorre España durante todo el año a los mandos de su mesa de mezclas. Pero es en estos meses estivales cuando su nombre se multiplica en festivales y fiestas de guardar a lo largo y ancho del panorama nacional, a un ritmo de «doce bolos al mes». Desde Baleares a Murcia, donde vive, pasando por Málaga, Almería, su querida Comunitat Valenciana y las fiestas de El Bonillo, que no perdona ni un solo año. Y todo ello con una sola premisa: que la gente no deje de bailar –disfrutar, en definitiva–, ni un solo momento.

– Perdone, ¿me puede poner una canción para que baile todo el mundo?

– ¿Una solo? Puedo ponerle para dos o tres horas, lo que haga falta. ¿Una solo? 'Ni más ni menos', de Los Chichos.

– Un DJ como usted, ¿puede quedarse solo con una canción favorita de la vida?

– Imposible, en mi caso. Cierro los ojos y me salen diez de golpe.

– ¿Cómo le sienta que le pidan canciones cuando trabaja?

– Forma parte del juego. Hay gente que aparece con el móvil y, si encaja, la pones y ya está. Luego está el que te habla desde el público, a 50 metros, y tú estás con los cascos puestos... Es de las situaciones más cómicas que me encuentro. O el que intenta que suene su música todo el rato. Es complicado.

– ¿Es fundamental la empatía?

– Yo tengo mucho amor para repartir. Y estoy todo el rato preocupado porque la gente se lo pase bien. Ahora es un poco más difícil que en invierno, eso sí. Pinchar en verano es como ir de camping con la familia. No se parecen nada mis sesiones en la playa a las que puedo hacer en interior en invierno en un club. De todas maneras, con 'hits' y electrónica, la fiesta está asegurada.

– ¿Qué se niega a hacer en una cabina?

– (Piensa) Qué buena pregunta. Pues defender cosas en las que no creo.

– ¿Y en qué no cree?

– En la maldad. En la impostura. En las cosas totalmente artificiales. Yo intento siempre que mi discurso sea muy abierto, muy libre. Que se respire libertad. Que la pista de baile que tengo delante de mí sea un sitio donde todo el mundo se sienta cómodo y nadie sea juzgado. Siempre intento ser muy generoso con el público.

– Lo peor que le ha pasado en una cabina, ¿qué ha sido?

– Siempre hay alguien que viene 'pasadillo'. O la Policía, que viene a cortar la música y no entiende que tú solo eres un artista contratado. También ves cosas feas desde arriba, algún baboso, alguna persona que se pasa de la raya con otros... Esas cosas no me gustan nada. La gente no puede irse de fiesta con malas intenciones. Hay mucho 'hijoputismo' en el mundo.

La canción de este verano

– ¿Hay burbuja de festivales?

– Creo que en parte sí, pero a mí no me ha tocado vivirla. Así que tengo que hablar de oídas. Todos los festivales en los que he estado yo han funcionado más o menos bien. Es posible que haya mucha oferta, pero es que todo el mundo quiere tener un festival cerca, y los responsables culturales de cada provincia, de cada región, quieren que el público tenga este tipo de oferta musical. Hay muchos festivales. Antes había muchísimas discotecas, y ahora casi ningún pueblo tiene.

– ¿Tenemos canción del verano?

– Para mí, que soy más alternativo, es 'malibU', de Rusowsky. Pero quizá para todo el mundo sea 'La Morocha', que es del año pasado aunque está siendo el temazo de este verano. A mí, al menos, es la que más me piden.

– ¿La Inteligencia Artificial también amenaza su trabajo?

– Es posible. Pero yo, tanto a la hora de hacer música como a la hora de pinchar, estoy en la resistencia. Me consta que ya se está utilizando. Pero yo llevo años luchando contra el algoritmo y lo voy a seguir haciendo. Disfruto mucho el proceso, no lo voy a dejar en manos de otra inteligencia.

– ¿Un consejo para novatos?

– Que amen la música sobre todas las cosas.

– La última, que nos vamos.

– Pues la última que puse en el FIB del 2023, por ejemplo: 'Sweet Caroline', de Neil Diamond.