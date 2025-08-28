Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Regina Varanski Vedette

Un verano a la última
«Ya no me gusta salir de fiesta; además, la fiesta soy yo»

Regina Varanski ·

Artista, vedette, activista trans, profesora de inglés... Su perfil es tan variado que no se la puede encasillar. Trabaja mucho en verano, y no se le ocurre ir de vacaciones allí donde ha actuado: «Me escapo a los parques Disney con mi marido»

Ana Pérez-Bryan

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:08

En su perfil caben tantos títulos como lentejuelas y plumas en su corsé. Artista, vedette, bailarina de burlesque, 'showgirl', activista trans, profesora de inglés.... Títulos, ... que no etiquetas, que para eso Regina Varanski lleva desde que recuerda rompiendo el techo de esa condición que se le pone a muchas mujeres por serlo y, además, ser trans. Como en un buen espectáculo, Regina deja lo mejor para el final, cuando se quita todas las capas y reivindica que lo mejor, como siempre, es no pedir permiso ni perdón. Tampoco en sus actuaciones, que la tienen todo el verano con la agenda tan llena como una playa de la costa en pleno agosto. Así que entre bolo y bolo, para, coge aire y dispara.

