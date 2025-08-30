Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir verano

Después del 'body positive' llega el 'body neutrality': ¿sabes qué es?

Cómo acabar con la dictadura de los cuerpos perfectos en verano... sin morir en el intento

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:36

Escucha la noticia

5 min.

Todavía nos queda algo de verano y a estas alturas ya hemos visto en playas y piscinas cuerpos de todo tipo, incluido el nuestro. Y ... nos hemos comparado. Hasta quizá nos hemos agobiado en algún momento y nos hemos propuesto que ahora, cuando llegue septiembre, vamos a hacer dieta a tope y ejercicio en serio para tener un cuerpote tremendo el año que viene (que este ya está perdido para la causa). ¿Hemos entrado en esa rueda? La llamada 'operación bikini' lleva décadas impulsándonos a dar lo mejor de nosotros mismos para quitarnos esos kilos de más antes del verano y año tras año acaba la cosa... pues regular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  2. 2

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  3. 3 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía
  4. 4 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  5. 5

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga
  6. 6 Investigan si la madre del niño de tres años desaparecido en Marbella se lo ha llevado a Rusia
  7. 7 Los hospitales de Málaga contarán con unidades específicas para tratar complicaciones de enfermedades crónicas
  8. 8

    Los constructores de Málaga en la década de 1920
  9. 9 Muere un hombre en Casarabonela al volcar un camión hormigonera
  10. 10

    WhatsApp e IA: así quiere acabar una startup malagueña con la frustración de cargar el coche eléctrico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Después del 'body positive' llega el 'body neutrality': ¿sabes qué es?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Después del &#039;body positive&#039; llega el &#039;body neutrality&#039;: ¿sabes qué es?