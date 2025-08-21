Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fresquito. Cobi comía helado de cucurucho, no el que reproducía sus facciones. COOB/FRIGO
Aquel verano de... 1992

Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos... y uno de los helados de nuestra infancia

Cuando 75 pesetas nos separaban de la felicidad

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:03

Escucha la noticia

3 min.

Los carteles de helados de nuestra infancia parecían minuciosamente diseñados para ilusionarnos al primer vistazo: combinaciones imposibles de colores, formas y sabores que distan bastante ... de lo que podemos encontrar hoy en día en los kioscos. Sí, el mítico Frigopie (un cremoso helado de fresa a imitación de esa parte de la anatomía humana) sigue entre nosotros, pero se trata prácticamente de la excepción que confirma la regla. Su primo Frigodedo, por ejemplo, desapareció del mundo aunque siga firme y siempre frío en la memoria de los niños de entonces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  2. 2

    Ya se conocen los resultados de las oposiciones a docente en Andalucía: todas las plazas quedan cubiertas
  3. 3 Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga
  4. 4 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  5. 5

    Visto bueno ambiental al Plan de Ordenación de la Costa: aboga por el tren litoral, liberalizar el peaje o crear un bulevar en la A-7
  6. 6 Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios
  7. 7 San Diego Comic-Con Málaga ya tiene las dos primeras series internacionales de su cartelera... con zombies y vampiros
  8. 8 Rescatan a dos jóvenes que se bañaban en la playa nerjeña de Burriana con bandera roja
  9. 9 Manuel Carrasco pide disculpas por el atasco monumental de su concierto en Marbella: «Siento el sabor agridulce»
  10. 10 La malagueña Paquita ya lleva el apellido Gento tras reconocerla el Supremo como hija legítima del exfutbolista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos... y uno de los helados de nuestra infancia

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos... y uno de los helados de nuestra infancia