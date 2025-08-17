Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gorka Antón, durante su espectáculo en La Tramoya de Bilbao Zigor Aldama

Gorka Antón | Psicólogo y gogó

Un verano a la última
«La barra es mi terapia»

Gorka Antón ·

Es psicólogo de lunes a viernes y los fines de semana aprovecha para dar rienda suelta a su pasión: «Yo pongo el límite»

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:06

Escucha la noticia

5 min.

Entre semana, Gorka Antón saca provecho a su título de psicología y pasa consulta en el sobrio salón de su casa, en la localidad vizcaína ... de Las Arenas. Para trabajar el fin de semana, sin embargo, se prepara en una habitación más pequeña, presidida por una barra de 'pole dance' y con el suelo cubierto por unas colchonetas que amortiguan las caídas. Ahí es donde da rienda suelta a su pasión: la acrobacia y el baile exótico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  2. 2

    Salir de los testigos de Jehová: cuando el paraíso es una jaula
  3. 3 La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros
  4. 4 Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso
  5. 5 Jubilación desde los 52 años y sin recortes en profesiones duras o de riesgo: requisitos y trámites
  6. 6 Dónde comer en la Feria de Málaga
  7. 7 Aemet ya advierte de terral en el arranque de la Feria de Málaga
  8. 8

    Toñi Moreno da el pistoletazo de salida a la Feria de Málaga con la tradicional romería
  9. 9 Málaga da la bienvenida a ocho días de feria con una explosión de júbilo
  10. 10

    Gabriel Gutiérrez Tejada: «El pinsapo está en expansión en Málaga y puede salir del peligro de extinción»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «La barra es mi terapia»

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

«La barra es mi terapia»