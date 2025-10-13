La UMA mantiene posiciones en el ranking que mide a las mejores universidades del mundo

Un año más, las universidades de todo el mundo se miden entre ellas. La revista 'Times Higher Education' acaba de publicar su ranking anual 2026, ... el más prestigioso junto al de Shanghai. En los puestos más altos no hay grandes sorpresas, figuran los nombres como Oxford, Yale o Harvard. Para encontrar a la Universidad de Málaga (UMA), hay que ir hasta el rango de 1.201-1.500. Esto supone que la institución académica mantiene su posición con respecto a la pasada a la edición de este ranking.

Esta vez, los autores de esta clasificación han analizado a 2.190 universidades, 100 más que el año anterior, lo que representa un incremento del 6%. En el contexto andaluz, la UMA queda por detrás de la Universidad de Granada (601-800), la Universidad de Sevilla (801-1.000), la Universidad de Jaén (801-1.000), la Universidad de Córdoba (801-1.000), la Universidad de Almería (1.001-1.200). La institución malagueña comparte puesto con la Universidad de Cádiz (1.201-1.500).

Aunque mantiene posiciones con la edición del año pasado, la lectura histórica refleja que la UMA se está consolidando en puestos más bajos de lo que estuvo hasta el 2024, cuando aún figuraba en el rango entre 1.001 y 1.200. Casualidad o no, esta bajada coincide en tiempo con la delicada situación económica por la que atraviesa la universidad y que obliga a controlar los gastos en cada departamento. En el año 2000, la UMA llegó a estar en el rango de 801-1.000. Una posición difícil de recuperar en estos momentos.

Entre las áreas que mejor paradas salen, el ranking destaca a los estudios de Derecho y Bellas Artes. También se resalta la calidad de la docencia en Psicología, Ciencias y en Industriales. El estudio también ofrece una visión más detallada de la UMA en el apartado de alumnos y profesores. Hay más mujeres que hombres matriculados. El 54% del alumnado es femenino y el 46% es masculino. El 6% de los estudiantes procede de fuera de España.

Ratio alumnos-profesor

La ratio de personal de la UMA por cada alumno es de 13,6. El total de estudiantes está en 36.545. Estos datos están recopilados en el World University Rankings de 2026. Por otra parte, el estudio destaca la amplia oferta de carreras de la que dispone la universidad malagueña. Sobre todo, en el área de ingenierías. También salen bien parados los estudios de salud.

La clasificación de la revista tiene en cuenta la investigación y la docencia, la internacionalidad, las citas en trabajos de otros científicos y la financiación de terceros que las universidades reciben de las empresas. Los diez primeros puestos siguen ocupados por universidades británicas y estadounidenses. Sin embargo, la Universidad de Harvard ha perdido el primer puesto. El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha ascendido del noveno al segundo puesto.

Como se ha dicho al principio de la información, este ranking ha atraído considerable atención internacional, pero también es controvertido. Los críticos acusan a los organizadores de premiar a las universidades más ricas y a aquellas que se han alineado específicamente con sus indicadores.