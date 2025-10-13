Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La imagen muestra el rectorado de la Universidad de Málaga. Salvador Salas

La UMA mantiene posiciones en el ranking que mide a las mejores universidades del mundo

La última edición del 'Times Higher Education' confirma que las instituciones andaluzas se mantienen lejos de los puestos destacados

Matías Stuber

Matías Stuber

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:47

Comenta

Un año más, las universidades de todo el mundo se miden entre ellas. La revista 'Times Higher Education' acaba de publicar su ranking anual 2026, ... el más prestigioso junto al de Shanghai. En los puestos más altos no hay grandes sorpresas, figuran los nombres como Oxford, Yale o Harvard. Para encontrar a la Universidad de Málaga (UMA), hay que ir hasta el rango de 1.201-1.500. Esto supone que la institución académica mantiene su posición con respecto a la pasada a la edición de este ranking.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2 La Primitiva del sábado deja un premio millonario en un bazar de Málaga
  3. 3 Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión
  4. 4 Un agente pide matrimonio a su novia en el acto de la Guardia Civil en Antequera
  5. 5

    El Colegio El Monte cumple 100 años: conjugando valores y docencia del siglo XXI
  6. 6 Luis Portero, caso reabierto 25 años después
  7. 7 Condecoración para Isabel, Lola y Milagros, las tres últimas matronas de la Guardia Civil en Málaga
  8. 8 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  9. 9 Dos evacuados al Hospital de la Axarquía tras sufrir sendos infartos en la playa de Torrox
  10. 10 Doble premio en Málaga del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Hispanidad del domingo 12 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La UMA mantiene posiciones en el ranking que mide a las mejores universidades del mundo

La UMA mantiene posiciones en el ranking que mide a las mejores universidades del mundo