La UMA logra duplicar los fondos que capta del Plan Nacional de Investigación para el curso que viene

La Universidad de Málaga (UMA) ha salido bien parada en el reparto de fondos del Plan Nacional de Investigación, que depende del Ministerio de Ciencia, ... Innovación y Universidades. En la resolución provisional que ha sido publicada por el organismo, figuran 10 millones de euros para financiar proyectos que se desarrollarán en Málaga. Un dato que confirma el buen trabajo que ha realizado la institución académica, ya que los 10 millones suponen duplicar la cantidad obtenida en este curso 2024/2025.

Esta inyección económica se distribuye entre un total de 63 proyectos. A ellos están asociados 27 contratos predoctorales. El empuje a la investigación es notorio, más si se tiene en cuenta que el último reparto trajo para la UMA 5,6 millones de euros. Significa que la UMA mejorará la productividad con respecto al año anterior. Por ejemplo, en los mencionados contratos predoctorales se pasa de 14 a 27.

En el ranking andaluz, la UMA se sitúa en el tercer puesto, por detrás de la Universidad de Granada (16,7 millones) y la Universidad de Sevilla (15,7 millones). Los dos proyectos que más presupuesto han obtenido, según esta resolución provisional, corresponden a la Facultad de Ciencias. Por un lado, el dirigido por el investigador Iñaki Vadillo Pérez, que ha recibido un total de 319.375 euros; y, por otro, el promovido por el profesor Juan Casado Cordón, con 312.500 euros.

Además, como novedad en esta convocatoria se ha incluido la modalidad de Proyectos I, desarrollados en el marco de una actuación de colaboración internacional. La UMA ha obtenido financiación en esta nueva modalidad, con el proyecto dirigido por Daniel Cebrián Robles de la Facultad de Ciencias de la Educación, dotado con 126.375 euros, y realizado en colaboración con el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), de Brasil.

Esta nueva convocatoria del Plan Nacional tiene por objeto financiar la realización de proyectos de investigación dirigidos tanto a fomentar la generación y el avance significativo del conocimiento científico y la investigación de calidad contrastada como a avanzar hacia la búsqueda de soluciones a los desafíos de la sociedad.