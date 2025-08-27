Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una imagen de archivo del Rectorado de la UMA. Salvador Salas

La UMA logra duplicar los fondos que capta del Plan Nacional de Investigación para el curso que viene

La universidad consigue 10 millones de euros del Ministerio de Ciencias para desarrollar diferentes proyectos en Málaga

Matías Stuber

Matías Stuber

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:42

La Universidad de Málaga (UMA) ha salido bien parada en el reparto de fondos del Plan Nacional de Investigación, que depende del Ministerio de Ciencia, ... Innovación y Universidades. En la resolución provisional que ha sido publicada por el organismo, figuran 10 millones de euros para financiar proyectos que se desarrollarán en Málaga. Un dato que confirma el buen trabajo que ha realizado la institución académica, ya que los 10 millones suponen duplicar la cantidad obtenida en este curso 2024/2025.

