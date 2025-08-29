La UMA comienza el curso con 35 plazas nuevas de catedrático

El nuevo curso de la Universidad de Málaga (UMA) trae buenas noticias para la institución en el plano de los recursos humanos. La complicada situación ... económica que atraviesa la UMA obligó a paralizar cualquier movimiento de promoción y convocatoria de nuevos puestos de trabajo. Una tendencia que se invierte ahora con la aprobación de 35 plazas nuevas de catedrática, 37 de profesores titulares y 11 ayudantes de doctor para 2025/2026.

La convocatoria de nuevas plazas ha sido una demanda continua por parte de la propia plantilla docente y sindicatos. El curso pasado estuvo salpicado de manifestaciones y protestas. Incluso se creó una nueva plataforma para agrupar a todos los colectivos docentes de la UMA, que hasta entonces hacían cada uno la guerra por su cuenta. El consejo de gobierno de la universidad, encabezado por el rector, Teodomiro López, ya ha aprobado la mencionada ampliación.

La situación del rector no es fácil. Por un lado, están las exigencias de ajuste marcados por la Junta de Andalucía a raíz del préstamo facilitado a la UMA. Por otro, está una plantilla docente que reclama más medios y advierte del riesgo sobre la calidad educativa que tiene cualquier recorte. El propio López calificó esta concesión de nuevas plazas como una buena noticia y como prueba de que la universidad va por un buen camino, dentro de un contexto complicado. La autorización de nuevas plazas por parte de la Junta la calificó como «un acto de justicia».

El rector estima que este paso sirve para «garantizar la excelencia docente y la proyección investigadora de la universidad». En la parte de investigación, la UMA también viene de recibir una buena noticia. Para el curso que viene ha logrado duplicar los fondos que reparte el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Pasa de 5,7 millones de euros en 2024/2025 a más de 10 millones en 2025/2026.

En el ranking andaluz, la UMA se sitúa en el tercer puesto, por detrás de la Universidad de Granada (16,7 millones) y la Universidad de Sevilla (15,7 millones). Los dos proyectos que más presupuesto han obtenido, según esta resolución provisional, corresponden a la Facultad de Ciencias.

Más plazas

Volviendo a la estructura de recursos humanos en la UMA. Además de las plazas de catedrático, como se ha mencionado, también salen 37 nuevas plazas de Profesorado Titular. De ellas, 35 están dirigidas a Personal Permanente Laboral (PPL), mientras que las dos restantes se asignarán a investigadores posdoctorales con certificación de calidad I3.

En el ámbito de personal, el Consejo de Gobierno dio luz verde al nuevo Reglamento que regula el premio de jubilación en la Universidad de Málaga. La normativa establece una cuantía máxima de hasta 11.000 euros, situando a la UMA entre las universidades andaluzas con mayor reconocimiento económico en este ámbito.