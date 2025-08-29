Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una imagen de archivo del Rectorado de la UMA. Salvador Salas

La UMA comienza el curso con 35 plazas nuevas de catedrático

La Junta autoriza la convocatoria y aprueba también la incorporación de 37 profesores titulares y 11 ayudantes de doctor

Matías Stuber

Matías Stuber

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:55

El nuevo curso de la Universidad de Málaga (UMA) trae buenas noticias para la institución en el plano de los recursos humanos. La complicada situación ... económica que atraviesa la UMA obligó a paralizar cualquier movimiento de promoción y convocatoria de nuevos puestos de trabajo. Una tendencia que se invierte ahora con la aprobación de 35 plazas nuevas de catedrática, 37 de profesores titulares y 11 ayudantes de doctor para 2025/2026.

