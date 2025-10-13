Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Grau, director de UNED Málaga, posa para la foto que acompaña esta entrevista. Migue Fernández

Luis Grau, director de UNED Málaga y del Campus Sur

«Un titulado en la UNED lo tiene muy fácil en el mercado laboral»

Grau destaca que cada vez son más los jóvenes que apuestan por esta institución como primera opción para sus estudios superiores

Matías Stuber

Matías Stuber

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:48

Comenta

Luis Grau hace un balance positivo del estado en el que se encuentra la UNED. Es hombre de la casa, ya que se se graduó ... en esta universidad y confía en la validez de un sistema que se adaptaba las necesidades del estudiante. En esta entrevista repasa lo que atañe al campus en Málaga y ofrece una radiografía de lo que es la institución académica en el año 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  2. 2 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  3. 3 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  4. 4 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  5. 5 Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga
  6. 6 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  7. 7 Llegan los primeros viajeros de la nueva conexión aérea directa entre Málaga y Seúl
  8. 8 Un incendio de madrugada en una habitación del hotel Domus en Pedregalejo deja un turista herido en Málaga
  9. 9

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10 Avanzan los trámites urbanísticos para la reapertura de Tívoli World

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Un titulado en la UNED lo tiene muy fácil en el mercado laboral»

«Un titulado en la UNED lo tiene muy fácil en el mercado laboral»