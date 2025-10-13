Luis Grau hace un balance positivo del estado en el que se encuentra la UNED. Es hombre de la casa, ya que se se graduó ... en esta universidad y confía en la validez de un sistema que se adaptaba las necesidades del estudiante. En esta entrevista repasa lo que atañe al campus en Málaga y ofrece una radiografía de lo que es la institución académica en el año 2025.

–¿Cómo es la vida de un rector de universidad a principios de septiembre?

–Ahora la rutina va enfocada fundamentalmente a temas administrativos y a la matrícula de nuestros estudiantes, porque ahora estamos en periodo de matrícula. El curso empieza el día 1 de octubre. Actualmente, tenemos 30 grados oficiales y 80 másteres oficiales. En la UNED no tenemos notas de corte.

–¿Cuál es la metodología de la UNED?

–Desde sus orígenes tiene un modelo propio y único que es semipresencial. ¿Esto qué quiere decir? Tiene una parte que se puede hacer online, pero hay otra parte en la que la presencialidad tiene mucho peso. Por ejemplo, las clases, que nosotros llamamos tutorías, se imparten presencialmente en los centros. Los estudiantes pueden venir y deberían venir a recibir sus clases aquí. ¿Qué les ofrecemos? Que aquellas personas que por diversos motivos no puedan asistir a las clases, sí se pueden conectar desde sus casas porque las estamos retransmitiendo.

–¿Cuánto valor tiene un título de la UNED?

–Los títulos de la UNED ahora mismo no es que estén valorados, están valoradísimos en empresas públicas, en entidades públicas y privadas. Y un titulado de la UNED lo tiene muy fácil en el mercado laboral. Eso no quiere decir que hacer un grado por la UNED sea mucho más complicado. No lo es. Quizá exige un poquito más de planificación por parte del estudiante. Insisto, un título por la UNED está muy valorado.

–¿A qué perfil responde el alumnado tradicional de la UNED?

–Ha cambiado mucho. Cuando yo entré a la universidad, allá por el año 89, a la UNED se la llamaba la universidad de la segunda oportunidad. Ahora, el grueso de nuestros estudiantes son muy jóvenes y somos su primera opción. Bien porque nuestro modelo se adapta más a sus necesidades o bien porque en algún momento determinado no han podido entrar por nota de corte en otra universidad y se vienen con nosotros.

–Muchas personas creen que la UNED es una universidad privada.

– La UNED es una universidad pública, muy pública. Probablemente, la más pública de todas porque no dependemos ni siquiera de las comunidades autónomas. Dependemos directamente del Ministerio. Los precios de la matrícula los pone el Ministerio. Es decir, más público que eso ya es imposible. Entonces, eso sí quiero recalcarlo porque hay personas que se acercan a nuestros centros preguntando si somos una universidad privada. Los estudiantes de la UNED de centros andaluces se pueden acoger a la bonificación por primera matrícula de la Junta de Andalucía.

–¿Cómo es el claustro de la UNED?

– Bueno, hay una normativa muy clara aprobada en Consejo de Gobierno y que, de alguna manera, nos indica cómo se debe elegir a estas personas. Como he comentado antes, los estudiantes, si no lo he comentado lo digo ahora, los estudiantes de la UNED tienen en ese sentido un doble apoyo. Tenemos estos profesores que imparten esas asignaturas coordinadas por los profesores de Madrid. A partir de aquí, hay que decir que la mayoría, digamos que un 99% del profesorado-tutor que tenemos en UNED Málaga, son profesores de la UMA.

–¿Cómo se articula la investigación en la UNED?

–Y puedo hablar quizá más de mi campo. En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática hay grupos muy potentes de investigación. En un área, que es en la que yo hice el doctorado, se está investigando mucho en inteligencia artificial y en ciberseguridad.

–¿Cree que se pueden establecer algunas sinergias entre la UNED y la UMA?

–La UNED realmente... Nosotros tenemos una relación fantástica con la UMA. No competimos absolutamente para nada, sino que nos complementamos. La UMA tiene un alumnado más residente en Málaga. Nosotros tenemos quizá un alumnado que es más de la provincia. Y con nuestra tecnología y nuestras herramientas podemos llegar mejor a ellos.

–¿Cómo valora el inicio de varias universidades privadas en Málaga?

–No quiero desmerecer ningún modelo, pero nosotros tenemos una tradición docente muy implantada. Hemos cumplido 50 años. Una trayectoria, además, no solamente docente de innovación, sino también de investigación. Muchas de las cosas que se están impartiendo en algunas instituciones, sobre todo de másteres, oficiales, incluso de últimos cursos de grado, precisamente, nacen de la investigación que están haciendo los equipos docentes.

–¿Cuál debe ser la relación entre universidad y mundo empresarial?

–Es importante que la universidad nutra al tejido empresarial o a las instituciones de profesionales que puedan desarrollar sus tareas y sus trabajos. Pero no podemos olvidar que hay personas que estudian por aprender. Filosofía... ¿Tiene una salida muy importante en la industria malagueña? Pero bueno, tiene otras salidas, que es la investigación, por supuesto, la docencia. Entonces hay grados que tiene la UNED que se deben seguir manteniendo, por supuesto.

–¿Cuál es la titulación más solicitada en la UNED?

–En grados hay tres que se llevan la palma, que son Psicología, Derecho y Educación Infantil.

–¿El alumno de la UNED necesita un 'plus' de responsabilidad a la hora de organizarse?

–Diría que estudiar en la UNED sí exige, de alguna manera, un poco más de planificación por parte del estudiante. En Málaga, concretamente, hacemos talleres de ese tipo para nuestros estudiantes. Tenemos un servicio de mentoría, incluso, en el cual tenemos estudiantes de últimos cursos que hacen como de mentores, estudiantes de primeros cursos.