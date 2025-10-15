José Ignacio García (Granada, 1972) atiende a SUR a los pocos días de volver a su despacho, tras el lógico descanso de agosto. Desde hace ... seis años es rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Reconoce que la institución académica es seguramente la menos conocida de las públicas, pero resalta el trabajo que se está haciendo para revertir esto. García es licenciado en Economía por la Universidad de Málaga y Catedrático de Análisis Económico en la Universidad Pablo Olavide.

–¿Cómo es la vida de un rector de universidad a principios de curso?

–A principio de volver es tranquila, pero esa tranquilidad dura muy poco. Septiembre y octubre son intensos en la universidad porque tenemos las inauguraciones de los cursos, tenemos la preparación de todos los detalles finales, consejos de dirección, consejos de gobierno y tenemos que preparar los nuevos títulos para el año siguiente.

–¿Qué balance hace de sus seis años al frente de la UNIA?

–La sensación general es la de que la UNIA ha cambiado mucho. Yo recibí una universidad con apenas 18 títulos oficiales y ahora tenemos ya más de 30. Estamos en torno a los mil alumnos de máster oficial. Nuestros másteres son conjuntos con otras universidades, eso quiere decir que hay en torno a 2.000 personas que estudian nuestros másteres. Cuando yo empecé, pues eran bastante menos de 500.

–¿Qué define a la UNIA?

–Lo que define a la UNIA es la cooperación interuniversitaria. O sea, si algo hace que la UNIA sea única es que todos nuestros títulos se hacen con al menos otra universidad. Y eso hace que los procedimientos sean muy distintos porque tienes que compartir profesorado, alumnos, métodos de evaluación... todo. El segundo aspecto que define a la UNIA es la internacionalización.

–¿Esa cooperación con otras universidades no dificulta los procesos?

–Más allá de los problemas del día a día, enriquece. Nuestros programas de máster son muy interesantes para los alumnos que los cursan porque pertenecen a dos comunidades universitarias distintas. Por ejemplo, los másteres que tenemos con Málaga, que ahora mismo tenemos dos y un doctorado, pues en esos másteres los alumnos son tanto alumnos de la UMA como de la UNIA.

–¿De qué países son los alumnos de la UNIA?

–En torno al 40% son de fuera de España. Diría que dos tercios son latinoamericanos. De Colombia, de Perú, Ecuador, Argentina, Chile o de México. Fundamentalmente son de esos países. También tenemos cada vez a más alumnos del Magreb.

–La UNIA tiene más de 30 años. Sin embargo, da la impresión de que no es tan conocida como, por ejemplo, la UNED.

–La UNED es la universidad más grande de España, tiene casi 150.000 alumnos. Nosotros tenemos 5.000, somos la universidad más pequeña entre las públicas andaluzas. Ahora, con las privadas, pues obviamente somos más grandes que algunas de las privadas que se inician. Pero tienes razón, tenemos un problema de reconocimiento en la calle. Aunque es algo en lo que estamos trabajando. El traslado de nuestra sede a la Autoridad Portuaria ayudará en ello.

–En general, ¿cómo ve la educación superior en Andalucía? ¿Piensa que el panorama ha cambiado mucho?

–Después de un periodo largo de creación de nuevas universidades, creo que el sistema se ha afianzado y ahora mismo es el segundo más importante del país. En números solo está por detrás del de Madrid.

–Pongamos el foco en Málaga. ¿Cómo está posicionada la UNIA aquí?

–En Málaga tenemos varios másteres oficiales. El de tecnología educativa, que es el máster más demandado de Andalucía. También tenemos un doctorado en tecnología educativa, que va ligado al máster, y estamos trabajando con la UMA en un nuevo máster de biotecnología, que arrancará en el curso 26-27.

–El próximo curso arranca con nuevas universidades. ¿Cómo valora este incremento de oferta?

–A priori, no soy contrario a que haya proyectos de universidad privada que funcionen. Pero es fundamental que estos proyectos se inicien desde un criterio de calidad muy estricto. No podemos iniciar proyectos de universidad en los que la calidad no sea el elemento fundamental. Tenemos que diseñar universidades y títulos ligados al conocimiento y a una investigación del propio profesorado. Tengo dudas que en los proyectos que hay ahora sobre la mesa esa investigación sea seria.

–¿La UNIA tiene herramientas suficientes para poder competir en este contexto?

–Tenemos instrumentos de sobra para competir. Obviamente, la financiación nos restringe en lo que podríamos hacer. O sea, yo querría hacer unas campañas de publicidad más intensas, querría diseñar títulos con más alumnos y con más plazas. Pero nuestro principal argumento es el claustro de profesores de la UNIA, que es el claustro de profesores de toda Andalucía. Es nuestra principal ventaja competitiva. Los profesores y catedráticos que dan clase con nosotros son los mejores de España, sin duda, y de los mejores de Europa. No es lo mismo, por ejemplo, estudiar un máster en tecnología educativa con nosotros que en otra universidad.

–La tecnología irrumpe en todos los campos. ¿Cómo lo está haciendo en la docencia universitaria?

–La pandemia ha sido el hecho diferencial. Ha cambiado radicalmente nuestra forma de enseñar. La tecnología está ahora mismo en todos los títulos de la UNIA porque todos tienen el elemento de la virtualidad.

–¿En la UNIA se dan clases de manera online?

–En la UNIA se dan clases tanto de manera online como de manera presencial. Nosotros tenemos 30 másteres. Pues diría que en torno a diez o doce son totalmente presenciales al 100% en clase.