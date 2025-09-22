Luz verde a dos nuevos másteres en la Universidad de Málaga

El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha dado su visto bueno a la incorporación de dos nuevas titulaciones de la Universidad de Málaga (UMA) a ... la programación académica del sistema público universitario aprobada en 2024. Estas nuevas enseñanzas se suman a los 25 títulos ya incorporados en la programación el pasado año tras el proceso de revisión que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación comenzó el pasado mes de mayo de la nueva planificación académica –grados, másteres y doctorados- cuya implantación ha comenzado este año 2025/2026 y se extenderá hasta el curso académico 2028/2029.

En concreto se trata de dos másteres, uno sobre Intervención e Investigación Logopédicas, que coordina la institución malagueña y que impartirá también la Universidad de La Laguna, y otro en Gestión Integral del Patrimonio: Paisaje, Territorio e Innovación Tecnológica, cuya coordinadora es la Universidad Científica del Sur de Perú. Ambas titulaciones se implantarán a partir del curso 2027/2028.

Una vez que estos títulos obtengan la autorización del Consejo de Gobierno para incluirse en la programación académica, la Universidad de Málaga deberá luego solicitar a la Consejería de Universidad los informes preceptivos previos que permitirán activar el proceso de verificación y la posterior aprobación e impartición. Al margen de estas incorporaciones, el CAU ha informado favorablemente de la modificación del curso previsto de implantación de cinco másteres. Así, el máster universitario en Biotecnología y Biología Vegetal, que coordina la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), comenzará a impartirse el curso 2026/2027, mientras que el máster en Bioinformática, Aplicación de Supercomputación e Inteligencia Artificial para las Ciencias de la Vida, que coordina la institución malagueña, se implantará junto a la Universidad de Almería (UAL) el curso 2027/2028.

Por su parte, el máster en Dirección de Proyectos que coordina la Universidad de Cádiz (UCA) y en el que también está la Universidad de Córdoba (UCO) retrasa su implantación de este curso al siguiente, y el de Comunicación Política, Institucional y Organizaciones y Movimientos Sociales comenzará finalmente en 2027/2028 en lugar del próximo curso. Por último, el máster en Gestión Ejecutiva de Alojamientos Turísticos, junto a la UCO, se llevará a cabo en el 2026/2027, un año más tarde de lo previsto inicialmente.

Además, en el marco de esta reunión del CAU se ha informado favorablemente a la modificación de la denominación y al curso de implantación del máster universitario en Diseño Industrial, antes Diseño Industrial e Innovación, que coordina la UCA y que imparte también la UAL, y que retrasa su implantación de este curso a 2027/2028. Asimismo, se ha decidido, a petición de la institución académica, la supresión de la programación universitaria de otra enseñanza de posgrado como es el máster en Intervención e Investigación Logopédicas por la Universidad de Chile y la UMA, que estaba previsto comenzar este año.