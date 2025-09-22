Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luz verde a dos nuevos másteres en la Universidad de Málaga

Se suman a los 25 títulos ya incorporados en la programación el pasado año tras el proceso de revisión

SUR

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:24

El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha dado su visto bueno a la incorporación de dos nuevas titulaciones de la Universidad de Málaga (UMA) a ... la programación académica del sistema público universitario aprobada en 2024. Estas nuevas enseñanzas se suman a los 25 títulos ya incorporados en la programación el pasado año tras el proceso de revisión que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación comenzó el pasado mes de mayo de la nueva planificación académica –grados, másteres y doctorados- cuya implantación ha comenzado este año 2025/2026 y se extenderá hasta el curso académico 2028/2029.

