Dos malagueñas, campeonas del mundo de debate universitario María García y Carmen Vallecillo / SUR Las alumnas de la Escuela de la Fundación Cánovas Carmen Vallecillo y María García se llevaron el primer puesto en el torneo, en habla hispana, que se celebró en Chile MARINA RIVAS Miércoles, 25 julio 2018, 00:50

Muchos seguirán pensando que los jóvenes de hoy sólo viven con la motivación de salir de fiesta o de permanecer, todo el día, conectados a sus aparatos electrónicos. Sin embargo, siempre existen algunos empeñados en hacer ver que se trata de una de las generaciones más preparadas hasta el momento. Ellas, Carmen Vallecillo y María García, lo reivindicaron con su gesta de este lunes. Y es que las jóvenes malagueñas, de 22 y 19 años, respectivamente, se coronaron como las campeonas del mundo de debate universitario en español (CMUDE), celebrado en Chile. Una competición relativamente joven, de poco más de una década de existencia y en la que, por primera vez, la Copa se viene para nuestra provincia.

Una de letras y otra de ciencias, demostrando que el debate no cierra sus puertas a ninguna rama. Y es que, mientras que Vallecillo cursa 4.º de Medicina en la Universidad de Málaga, la benjamina del equipo está en su segundo año del Doble Grado de Administración y Dirección de Empresas y Relaciones Internacionales, en Madrid. Una pareja de oro, que deslumbraron entre más de 300 universitarios de todos los rincones del mundo, procedentes de hasta 90 escuelas diferentes. En su caso, el destino las unió hace años, en la Escuela de debate y oratoria de la Fundación Cánovas de Málaga, por donde cada año pasan en torno a un millar de alumnos por más de 20 centros escolares, cursos específicos y en la propia universidad.

La de las flamantes ganadoras es una historia curiosa, además. Así lo explica García: «Ella empezó siendo mi formadora y luego me eligió para que fuera su pareja de debate», comienza. A lo que además, aprovecha para explicar cómo hicieron para estudiar cara al Mundial: «Nos preparamos esto por Skype, porque ella vivía en Málaga y yo en Madrid, al menos durante el año y había que prepararse muchísimo, te pueden plantear cualquier tema de debate y hay que tener salida para todo», asegura. «Al ser una de ciencias y otra de letras, creamos una pareja compensada y llegamos a un espectro más amplio de temas», explica Vallecillo.

Cuatro representantes

Para estos jóvenes talentos de la oratoria, no era su primera vez en un Mundial de este tipo, en el que tenían que debatir por parejas. Y es que era la tercera ocasión de la futura doctora y la segunda de García, en representación de su escuela. Una experiencia que les sirvió para crecerse: «Nos ayudó mucho el no hacerlo tan bien el año pasado, porque para este hemos trabajado el doble y estamos muy contentas con el resultado», concluye Vallecillo. A lo que cabe señalar que, a sólo un puesto del podio quedó la segunda pareja de malagueños que partía en nombre de Cánovas, conformada por el estudiante de 4.º año de Derecho y ADE, Antonio de la Cruz y la estudiante del Grado en Educación, Cristina Ríos. Ambos, concluyeron cuartos del mundo, siendo además la primera vez de la educadora.

Sólo son cuatro las ediciones de este torneo en los que la institución malagueña ha presentado alguna pareja (la primera en 2015), siempre compuesta por alumnos de la provincia y, también en este caso, partiendo con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad y, sus logros ya se carácter internacional. Tras el título de este lunes, tanto el presidente de la Fundación, el senador Joaquín Ramírez como su director general, Miguel Ángel Ruiz, reconocen que se sienten orgullosos de sus alumnos y de lo que supone el triunfo para Málaga. Además, Ruiz añade: «Los cuatro fueron alumnos míos en San Estanislao, en bachillerato, y han seguido conmigo en debate. Los he visto desde el principio y estoy muy orgullosos de los cuatro, podría haber ganado cualquier pareja».