Del campus a los circuitos: el bólido fabricado por estudiantes de la UMA quema pista

Gabriel Montero, estudiante de ingeniería en la UMA, acaba de cumplir 20 años y es bastante espigado. Tiene que encogerse como un muelle para entrar ... en el cockpit del coche de carreras. El bólido de color amarillo luce pegatinas con los logos de los patrocinadores, tiene un alerón delantero en fibra de carbono y otro trasero que resultará clave para mantenerse pegado al asfalto. Gabriel, embutido en un mono ignífugo, coloca un pequeño volante en la columna horizontal del salpicadero y deja que algunos miembros de su equipo le ajusten bien el asiento.

Al mismo tiempo, otros integrantes conectan la centralita del coche con varios portátiles y comienzan a optimizar la configuración. Después de un rato vigilando parámetros y diagramas que escupe el motor, todo está listo para el comienzo. Piloto incluido, el bólido se iza sobre una estructura de hierro que luego sirve, a su vez, para alzarlo al asfalto de uno de los circuitos que hacen oxigenar el pecho de orgullo a cualquier aficionado al motor: Montmeló.

Formula Student

La escena es rutina para el equipo Mart Racing. Detrás de este nombre que sugiere velocidad en inglés se encuentra el equipo de la Universidad de Málaga que participa en la llamada Formula Student. Una competición con dos décadas de historia y que mide a estudiantes de todo el mundo bajo una premisa tan simple como exigente, que es construir un coche desde cero. Un dilema que lleva a una conclusión más que lógica. O formulado en forma de grito: aspirante a ingeniero, presente.

Entonces se va formando poco a poco un equipo. Tras meses enredando y creando entre bambalinas, el resultado es el mencionado coche de carreras. Ingeniado de manera exclusiva por los estudiantes más aplicados de la UMA en instalaciones con grandes luces blancas, la verdadera antítesis a la penumbra de un bar.

El bólido da para glosar el sentir de los tiempos. Si el amor por las carreras siempre ha sido canalizado por el ruidoso motor de combustión, ahora va sobre uno eléctrico. Esto es una cosa muy complicada porque le resta emoción al espectáculo de manera ladina bajo un latir de supuesto progreso. Pero este debate ya no va a resolver nada y, hay que reconocerlo, al bólido se le sigue viendo muy veloz sobre el asfalto.

En la Formula Student, los equipos de las diferentes universidades compiten midiendo el tiempo que necesitan para dar una vuelta. El bólido de la UMA patea a algunos y es pateado por otros, en lo que al cronómetro se refiere. Es el heredero de estar en mitad de la tabla. Claro que el presupuesto que maneja es de tabla baja y tampoco da para hazañas. La participación es lo importante. Impera la antorcha del fair play entre equipos universitarios. El monoplaza de la UMA, que ha experimentado un claro cambio de look, responde a las siglas futuristas de 'MA-25-RT'.

Vuelta al asfalto de Montmoló. Gabriel Montero se esquina frente a un semáforo. Con un interés enorme por ver como cambia de rojo a verde, hunde el pedal con el cambio cromático hasta el fondo. No pega un grito, pero sí nota el santo milagro de la adrenalina, bendita droga natural que le hace creer que puede hacer muchas cosas. Entre ellas, volar sobre la pista como Fernando Alonso o Superman.

Apenas 25 metros y dos segundos después, el monoplaza ya alcanza los cien y pulveriza las marcas obtenidas la temporada anterior. Pero no deja de ser una lucha contra sí mismo. Porque pasa lo siguiente: la Formula Student es la competición más grande para estudiantes de ingeniería. El ganador no es necesariamente el equipo con el coche más rápido sino el que ofrece la mejor combinación de diseño, rendimiento de conducción, planificación financiera y marketing. El Mart Racing no gana ni en una cosa ni en otra. Con 200 equipos en toda Europa, la competencia es exagerada.

Balance

Finalizada la temporada, lo lógico es hacer balance. En una escueta nota de prensa facilitada por el equipo de comunicación se puede leer lo siguiente: 7ª posición de 37 equipos en 'Business Plan Presentation'; 11ª posición de 37 equipos en 'Design Event'; 22ª posición de 37 equipos en 'Cost and Manufacturing'. En resumen, posiciones templadas. En palabras de la dirección de Mart Racing: «Una temporada de avances y aprendizajes que marcan el camino». La vida misma resumida en la ilusión de unos jóvenes estudiantes y el trazado de un circuito de carreras.