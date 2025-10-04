Vídeo resumen de la victoria del Unicaja ante el Surne Bilbao
El equipo malagueño sumó su primer triunfo liguero tras ir de menos a más en el partido
Málaga
Sábado, 4 de octubre 2025, 23:02
El Unicaja venció 86-68 al Surne Bilbao en el primer partido de la temporada en la Liga Endesa. Fue un triunfo trabajado por el ... conjunto malagueño, que no estuvo cómodo al comienzo, pero que se repuso y acabó dominando con claridad.
Las imprecisiones marcaron el juego del Unicaja en el primer cuarto, en el que fue por detrás del Bilbao. Ya en el segundo mejoró notablemente en ataque y llegó con ventaja al descanso. La salida del intermedio fue mala, con un parcial de 2-9, pero acto seguido Duarte lució clase para asistir a sus compañeros. En el cuarto definitivo, el Unicaja estuvo arrollador y sentenció el partido con Sulejmanovic como protagonista.
