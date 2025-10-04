Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sulejmanovic observa un balón suelto. Marilú Báez
Liga Endesa

Vídeo resumen de la victoria del Unicaja ante el Surne Bilbao

El equipo malagueño sumó su primer triunfo liguero tras ir de menos a más en el partido

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:02

Comenta

El Unicaja venció 86-68 al Surne Bilbao en el primer partido de la temporada en la Liga Endesa. Fue un triunfo trabajado por el ... conjunto malagueño, que no estuvo cómodo al comienzo, pero que se repuso y acabó dominando con claridad.

