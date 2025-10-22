Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

FIBA
Copa Intercontinental 2025

Vídeo: La película de la segunda Copa Intercontinental del Unicaja

La FIBA publica un vídeo con las mejores imágenes del torneo gando por el Unicaja

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:49

Comenta

Un mes después de su celebración, la FIBA acaba de lanzar la película que resume la segunda Copa Intercontinental ganada por el Unicaja. El torneo ... celebrado en Singapur fue el último que tendrá lugar en la ciudad asiática, pues los organizadores podrían trasladarlo a Brasil o China.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

