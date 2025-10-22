Vídeo: La película de la segunda Copa Intercontinental del Unicaja
La FIBA publica un vídeo con las mejores imágenes del torneo gando por el Unicaja
Málaga
Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:49
Un mes después de su celebración, la FIBA acaba de lanzar la película que resume la segunda Copa Intercontinental ganada por el Unicaja. El torneo ... celebrado en Singapur fue el último que tendrá lugar en la ciudad asiática, pues los organizadores podrían trasladarlo a Brasil o China.
El montaje muestra testimonios e imágenes inéditas captados por el equipo audiovisual que la FIBA desplazó a Singapur. El título del Unicaja es el duodécimo para los equipos españoles en esta competición que ha variado de formato, pero que se ha consolidado en los últimos años.
