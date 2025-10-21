Vídeo: Buenos números en el debut de Mario Saint-Supéry con Gonzaga
El malagueño se estrenó en un partido amistoso ante Northwest WA (111-62)
Málaga
Martes, 21 de octubre 2025, 08:43
Mario Saint-Supéry disputó ayer su primer partido con la camiseta de la Universidad de Gonzaga. El jugador malagueño lleva en Estados Unidos desde el ... pasado verano y por fin pudo debutar con el que va a ser su equipo las próximas temporadas y que puede ser su trampolín para la NBA.
🇪🇸Primeros minutos de Mario Saint-Supery con Gonzaga en un partido de exhibición ante NorthWest— Fran Díaz NBA (@FranDiazzNBA) October 20, 2025
El malagueño anotó 12 puntos tirando 2/2 T3 y 2/3 T2, además de sumar con 4 rebotes, 1 asistencia y robo en 20 minutos de juego
💪🏼¡A seguir! pic.twitter.com/CLpqWcAobF
Saint-Supéry se estrenó en un partido amistoso que su equipo ganó de forma clara ante Northwest WA (111-62). El base disputó veinte minutos en los que anotó 12 puntos, cogió cuatro rebotes y dio una asistencia. El malagueño tendrá un papel protagonista con Gonzaga, que ha realizado una fuerte apuesta económica para convencerlo para dar el salto a la NCAA. El exjugador del Unicaja no salió titular y acabó con una buena carta de tiro con 4/5 en los lanzamientos y pleno en los triples con dos canastas de dos intentos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión