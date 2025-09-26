Valerio-Bodon refuerza al Valencia para la Supercopa
El ala-pívot jugará ante el Unicaja debido a las numerosas bajas del conjunto valenciano
Málaga
Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:29
El ala-pívot internacional con Hungría Vincent Valerio-Bodon (2,06m, Santo Domingo (República Dominicana) y, 24 años) pasará a formar parte de la plantilla ... del Valencia Basket y participará en la Supercopa Endesa de Málaga después de haber estado ayudando a los entrenamientos de pretemporada desde hace varias semanas y participar en el partido amistoso en Yecla ante UCAM Murcia.
De este modo, el equipo taronja busca ampliar el número de efectivos disponibles de cara a una competición en la que contará con cinco ausencias confirmadas por lesión. El Valencia se enfrenta este sábado al Unicaja en una de las semifinales (18.00 horas, DAZN) y tiene las bajas confirmadas de Sima, Badio, Montero, Arostegui y Happ.
Aunque nació en la República Dominicana, el jugador se crió desde muy pequeño en Hungría, donde empezó a jugar a baloncesto y desarrolló su carrera profesional hasta 2023. Disputó las dos últimas temporadas en la G-League con los South Bay Lakers y los Rip City Remix (donde coincidió con Isaac Nogues la pasada campaña), aunque cerró la campaña pasada en el Pistoia en la primera división italiana (5,8 puntos y 4 rebotes para 6,8 de valoración en cinco partidos).
