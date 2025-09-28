Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Kameron Taylor persigue a Feliz en una acción del partido. EFE
Supercopa 2025

El Valencia conquista la Supercopa liderado por Kameron Taylor

El exjugador del Unicaja fue el mejor del partido y acabó elegido como MVP del encuentro

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:29

El Valencia tomó el relevó del Unicaja como campeón de la Supercopa Endesa al derrotar al Real Madrid en un gran partido. El potente proyecto ... naranja confirma su potencial venciendo al equipo malagueño y al Real Madrid (campeones de Copa y Liga) en sólo 48 horas demostrando así que esta temporada es candidato a todo. Lo hizo liderado por Kameron Taylor, MVP el año pasado con el Unicaja, y que mereció el galardón, pero fue a manos de su compañero De Larrea. El estadounidense hizo buenos los 800.000 euros que el Valencia pagó por él hace unos meses y fue el jugador decisivo en la victoria ante el Madrid (94-98).

