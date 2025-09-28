El Valencia conquista la Supercopa liderado por Kameron Taylor

El Valencia tomó el relevó del Unicaja como campeón de la Supercopa Endesa al derrotar al Real Madrid en un gran partido. El potente proyecto ... naranja confirma su potencial venciendo al equipo malagueño y al Real Madrid (campeones de Copa y Liga) en sólo 48 horas demostrando así que esta temporada es candidato a todo. Lo hizo liderado por Kameron Taylor, MVP el año pasado con el Unicaja, y que mereció el galardón, pero fue a manos de su compañero De Larrea. El estadounidense hizo buenos los 800.000 euros que el Valencia pagó por él hace unos meses y fue el jugador decisivo en la victoria ante el Madrid (94-98).

La diferencia de ritmo fue lo más llamativo del comienzo del partido. Mientras el Valencia buscaba anotar en los primeros segundos de cada posesión, el Madrid maduraba los ataques. Distintos estilos e igual de eficacia, de ahí que no hubiese grandes diferencias hasta que la figura de Tavares se la empezó a atragantar a los naranjas. Del 5-10 para los de Pedro Martínez a los dos minutos, se pasó al 17-12 cuatro minutos después. El caboverdiano se agigantaba, en los dos lados del campo, anotando y negando tiros, así que sólo cuando se sentó pudo el Valencia coger algo de aire. Así llegaron buenas canastas de Taylor e incluso alguna bandeja de Thompson, lo que equilibró el marcador al final del primer cuarto.

Con Tavares viendo el partido desde el banquillo. El conjunto naranja afianzó su dominio en el partido con una excelente secuencia de De Larrea, Thompson y Thompson para un parcial de 0-10 que obligó Scariolo a parar el partido. Esta vez ni el regreso de Tavares fue solución, por Reuvers lo castigaba alejándose del aro para lanzar. El Valencia imponía su mejor ritmo, buena defensa y ese gran volumen de tiro de tres puntos que ya le permitió tumbar al Unicaja en las semifinales. El parcial del cuarto era demoledor (9-21) y la ventaja valencianista alcanzó los 11 puntos (34-45, min. 16). Al Madrid le costaba. No le entraban los triples y el Valencia respondía a cada canasta con otra más rápida. Sólo algunos destellos de Llull antes del descanso le permitieron reducir la ventaja de su rival, que alcanzó sin problemas los cincuenta puntos en la primera parte con un recital de recursos de Omari Moore, el mejor jugador de la Supercopa (con permiso de Kameron Taylor).

El tercer cuarto trajo un escenario totalmente distinto, porque la defensa del Madrid cambió por completo el partido. El equipo blanco pasó a dominar y estuvo liderado por un Hezonja imperial que castigó al Valencia en todas las situaciones posibles y que en siete minutos firmó 12 puntos. Un parcial de 12-3 colocó a los de Pedro Martínez en su situación más comprometida hasta el momento (65-58, min. 27). Supo sufrir el Valencia y Kameron Taylor fue el desatascador, con dos asistencias para Reuvers y De Larrea que se tradujeron en cinco puntos seguidos. Esas dos acciones desatascaron el ataque naranja, que acabó desatado el tercer cuarto con los puntos de Pradilla y una acción genial de Moore (69-69).

Ampliar Kramer se tiró a por un balón que salió por la línea de fondo. MARIANO POZO. ACB FOTOS

Así que la final de la Supercopa se decidiría en los últimos diez minutos después de un pulso de gran nivel. El partido se abrió, pero perdió calidad o al menos eficacia en las acciones. El Madrid dominaba el rebote, pero no lograba traducirlo en puntos por el esfuerzo defensivo de su rival. Ahí emergió la figura de Kameron Taylor que sacó a relucir todo su potencial. El excajista defendía, asistía y anotaba mostrando lo gran jugador que es. A cuatro minutos del final ya no había frenos y en ese escenario, el Valencia estaba cómodo. Contó, además, con actores inesperados, como Puerto, que logró varias canastas de mérito, mientras que Darius Thompson tenía la premisa clara de atacar a Campazzo (81-85, min. 37). Al Madrid le costaba, en parte porque se empeñó en remontar a base de triples y ahora no le entraban. A falta de cuarenta segundos, el Madrid tenía balón para empatar, pero otra vez el triple de Hezonja se salió. En la acción siguiente, Kameron Taylor redondeó un partido magistral con un dos más uno que sentenció el choque