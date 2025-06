El Unicaja que viene: plantilla de trece más un complemento de futuro

Si los condicionantes del mercado lo permiten, el Unicaja de la próxima temporada será parecido al actual, pero con una rotación distinta. El club apuesta ... por una plantilla de trece, pero con asterisco, pues contará con un complemento que deberá ganarse el puesto. Un jugador de proyección con la idea de revitalizar al equipo.

El director deportivo cajista pasó por el programa 'Zona Verde' de 101 Televisión, que cerró este martes la temporada con la presencia de Juanma Rodríguez. En su análisis de cómo será el equipo de la siguiente campaña, el directivo deslizó la incorporación de un jugador de futuro, aunque no esté a tiempo completo con la primera plantilla. Al parecer, el Unicaja tiene avanzada la incorporación de este elemento al que se refirió así Juanma Rodríguez.

«El hecho de tener una plantilla versátil nos ha dado mucho rendimiento. Sabemos la dificultad que tiene ir al mercado a mitad de temporada, puedes tener dinero, pero no hay jugadores. Podemos ir a trece, quizá a catorce, quizá con un perfil no muy conocido, con un rol menos importante, pero que si se lo gana lo pueda tener protagonismo. Quizá con una visión de futuro. Tenemos que trabajar con previsión no pensando en el Unicaja de la próxima temporada, sino también en el de la temporada 2027-2028. Tenemos que pensar en los cupos y adelantarnos para que el equipo pueda seguir siendo competitivo», explicó el malagueño.

En relación a los cupos, el Unicaja ya tiene fichado a Melwin Pantzar, si bien el base sueco seguirá en el Surne Bilbao la siguiente campaña en calidad de cedido. Ahora la idea es que el complemento al que se refería Juanma Rodríguez esté aquí en Málaga ya la próxima temporada para que se curta a las órdenes de Ibon Navarro y probablemente alternando la primera plantilla con el conjunto sub-22.