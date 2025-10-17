Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Unicaja U22 se estrena en Alhaurín de la Torre ante el Valencia

Será el primer partido oficial para el equipo de Manolo Trujillo en el pabellón Blas Infante, su nueva casa, este sábado a las 12.30 horas

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:01

La nueva realidad del baloncesto de formación, de ese último eslabón antes de dar el salto definitivo hacia el profesionalismo, que ha tomado forma este año en la Liga U, avanza tras nacer de forma oficial el pasado fin de semana. El Unicaja cayó ante el Real Madrid en la capital en el partido inaugural (105-62) de un modo aplastante, y este sábado (12.30 horas) se las verá con el Valencia Basket 'B', en el que será el debut oficial del Unicaja en Alhaurín de la Torre. En el pabellón Blas Infante, concretamente. El partido se podrá ver por 101 Televisión, por la televisión local alhaurina (Torrevisión) y por el canal de YouTube oficial de la Liga Endesa.

