El Unicaja U22 se estrena en Alhaurín de la Torre ante el Valencia

Nacho Carmona Málaga Viernes, 17 de octubre 2025, 20:01

La nueva realidad del baloncesto de formación, de ese último eslabón antes de dar el salto definitivo hacia el profesionalismo, que ha tomado forma este ... año en la Liga U, avanza tras nacer de forma oficial el pasado fin de semana. El Unicaja cayó ante el Real Madrid en la capital en el partido inaugural (105-62) de un modo aplastante, y este sábado (12.30 horas) se las verá con el Valencia Basket 'B', en el que será el debut oficial del Unicaja en Alhaurín de la Torre. En el pabellón Blas Infante, concretamente. El partido se podrá ver por 101 Televisión, por la televisión local alhaurina (Torrevisión) y por el canal de YouTube oficial de la Liga Endesa.

Tampoco le fue especialmente bien al cuadro naranja en su estreno. Perdió, en su pabellón, ante el Fundación Canarias, el U22 del Tenerife, por 74-93, de forma más ajustada. Los dos 'gigantes' futboleros, el Real Madrid y el Barcelona, arrasaron en sus primeros encuentros, ante el Unicaja y el Baxi Manresa, y por el momento se presentan como los máximos favoritos, a una distancia grande de sus perseguidores. El equipo que dirige Manolo Trujillo buscará así, como local, su primera victoria en una competición que en su estrena ha despertado dudas por las grandes diferencias entre algunos conjuntos.

