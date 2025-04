El Unicaja, a por la 'resurrección' liguera

Nacho Carmona Málaga Viernes, 18 de abril 2025, 00:43 Comenta Compartir

'Show must go on' para el Unicaja. La competición, frenética, no da respiro a los clubes y este fin de semana, después de competir ... en mitad de la semana, volverán a vestirse de corto para dar rienda suelta a la vigesimoctava jornada de la Liga Endesa. El Unicaja recibirá al Surne Bilbao mañana (18.00 horas) en el Martín Carpena, que también afrontó un importante compromiso intersemanal de carácter continental. Aunque en situaciones diferentes en la tabla, ambos equipos, rivales mañana, se encuentran muy cerca de tocar metal. El encuentro se podrá ver en el dial 63 de Movistar Plus.

El equipo de Ibon Navarro está ya clasificado para la Final Four de la Champions, que se disputará el fin de semana del 9 al 11 de mayo en París o Atenas, mientras que el cuadro que dirige Jaume Ponsarnau está a solo un paso de levantar la FIBA Europe Cup. Jugó el miércoles el primer partido ante el PAOK en Miribilla, consiguiendo una diferencia positiva de siete puntos cara al encuentro de vuelta (72-65), que se disputará en Grecia. Ganará si es capaz de defender este 'basket average' favorable. En la Liga, ambos clubes tienen la mira puesta en objetivos diferentes. El Unicaja, que se mostró intratable durante un importante tramo de la competición, peleará por ser cabeza de serie cara a los 'play-off' por el título liguero. Es cuarto (18-9), aunque con el Barcelona, en clara línea ascendente, pisándole los talones tras esta mala racha de resultados que ha atravesado el equipo, que buscará este sábado su particular 'resurrección' en la Liga Endesa. Lo hará sin Ejim, que cayó lesionado este Domingo de Ramos ante el Valencia, y sin Djedovic. El cuadro bilbaíno, que ha centrado sus energías en la FIBA Europe Cup, se encuentra en tierra de nadie en la competición doméstica (10-17). Está separado por cuatro derrotas de los puestos de descenso y por las mismas de los puestos de 'play-off', lo que le deja, por el momento, en una situación tranquila, cómoda y poco emocionante a ojos de sus aficionados, que mantienen la ilusión esta temporada gracias a lo que su equipo está consiguiendo en Europa. Todo apunta a que Ponsarnau no podrá contar con una de sus mejores armas, Hlinason, el jugador que más rebotes ofensivos captura de la competición, que sufrió una rotura muscular hace algunas semanas. Como en casi todos los partidos, habrá lugar para reencuentros. La parroquia cajista se reencontrará con dos jugadores ante el Surne Bilbao: el esloveno Zoran Dragic, que jugó dos temporadas en Málaga, y el canterano Rubén Domínguez, que puso rumbo al Estudiantes cuando era júnior.

