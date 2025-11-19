El Unicaja, una relación de amor y odio con los triples

Los lanzamientos de tres puntos y la idea de los equipos a usarlos cada vez más han cambiado el baloncesto actual. Hace dos meses Shaquille ... O'Neal ironizaba con la tendencia del juego con una curiosa afirmación: «Stephen Curry ha arruinado el baloncesto». El exjugador se lamentaba que el escolta de los Golden State Warriors ha creado una tendencia imparable. Cada vez se tira más de tres y desde más lejos, hasta el punto de que en la NBA hay quien ha apuntado la idea de crear la línea de cuatro puntos...

En España, sin llegar a los extremos de la competición estadounidense, paso lo mismo, pero para sacarle partido a este estilo hay que tener buenos tiradores, eficacia y, en determinados equipos, un gran volumen de tiro. Siempre es mejor anotar de tres que de dos.

El Unicaja de esta temporada cuenta teóricamente con los jugadores necesarios para insistir en los triples, aunque sus porcentajes de acierto no han sido buenos, en parte porque por ahora no tiene un ritmo tan alto de juego y eso le impide encontrar rápidamente posiciones claras para lanzar. Situaciones tácticas al margen, el aficionado ha visto que el equipo malagueño sufre cuando no le entran los triples. Comenzó la temporada siendo uno de los cinco peores de la Liga desde la línea de tres con un 26% de eficacia, aunque el asunto venía de lejos, pues en la intercontinental promedió un 30% con 28/91. Las malos porcentajes de jugadores teóricamente fiables como Webb, Kalinoski, Duarte, Tillie y hasta Perry se dejaron notar, de hecho en las tres derrotas que ha encajado el equipo hasta ahora estuvo por debajo del 38% de acierto. Los peores partidos fueron ante el Barcelona con un pobre 5/33 y en Andorra, con 7/24.

En Zaragoza, otro partido complicado, acumulaba un 23% antes del último cuarto, con 9 aciertos de 23 intentos. Entonces se produjo una situación que refleja la dependencia del Unicaja del lanzamiento exterior, pues en los últimos diez minutos volcó su juego en la línea de 6,75 y sólo anotó de tres, ninguna canasta de dos. Fueron seis triples, los últimos cuatro seguidos en los dos minutos finales para ganar.

Aunque la progresión es lenta, el Unicaja es ahora el noveno equipo con mejor porcentaje de acierto de la Liga, un 33%, una mejoría que de continuar, se verá reflejada en sus resultados.