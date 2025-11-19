Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alberto Díaz lanza un triple en el partido contra el Zaragoza. ACB FOTOS
Liga Endesa

El Unicaja, una relación de amor y odio con los triples

Ha pasado de ser uno de los peores equipos de la Liga a ganar en Zaragoza anotando sólo triples (6) en el último cuarto; una situación inédita

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:20

Los lanzamientos de tres puntos y la idea de los equipos a usarlos cada vez más han cambiado el baloncesto actual. Hace dos meses Shaquille ... O'Neal ironizaba con la tendencia del juego con una curiosa afirmación: «Stephen Curry ha arruinado el baloncesto». El exjugador se lamentaba que el escolta de los Golden State Warriors ha creado una tendencia imparable. Cada vez se tira más de tres y desde más lejos, hasta el punto de que en la NBA hay quien ha apuntado la idea de crear la línea de cuatro puntos...

