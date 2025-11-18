Alberto Díaz y Francis Alonso, en la primera lista de Chus Mateo como seleccionador español

Alberto Díaz y Francis Alonso serán los representantes del baloncesto malagueño en la selección española. El base del Unicaja y el escolta del Río Broegán ... han sido convocados por Chus Mateo para los partidos de las próximas semanas ante Georgia y Dinamarca de clasificación para el Mundial.

Díaz es uno de los veteranos del equipo al que regresa Alonso. El escolta está firmando una gran temporada en las filas del Breogán, en el que promedia 15 puntos por partido y un 50% de eficacia en triples. Alonso fue fijo en las convocatorias para las distintas ventanas de clasificación durante su etapa en el Unicaja, si bien luego desapareció de los planes de la Federación. Finalmente, Jonathan Barreiro y Rubén Guerrero no estuvieron entre los 14 elegidos. Como se esperaba, el cajista Tyson Pérez ha mantenido su no a la selección, pues su deseo es jugar con la República Dominicana. El asunto está en manos de la FIBA, pues el ala-pívot ya jugó con la absoluta española

Además de Díaz y Alonso, también destaca la presencia de Paco Aurioles en el cuerpo técnico de Chus Mateo, del que se caen los también malagueños Enrique Salinas y Carlos Salas, además de Fran Vázquez, que en las últimas competiciones fue el preparador de los pívots.

Alberto Díaz será el capitán de un equipo al que regresa Jaime Fernández una vez superada su lesión. Campeones de Europa en Berlín 2022, ambos son los jugadores con más internacionalidades de esta lista marcada por una mezcla de juventud y veteranía. Santi Yusta es el único representante de los doce que disputaron este pasado verano el Eurobasket 2025. También cabe destacar el regreso al equipo de Dani Díez, así como los debuts de Lluis Costa y de Great Osobor. En total, hasta 14 clubes (12 de la Liga Endesa) cuentan con representación entre los 16 jugadores (14+2) convocados.

El equipo se reunirá el lunes 24 de noviembre en Guadalajara, donde prepara el partido que le enfrentará con Dinamarca en la localidad de Farum el jueves 27 (18:30 horas). La Selección pondrá rumbo a Tenerife al día siguiente. El Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín es el escenario elegido para el debut como local de Chus Mateo al frente de España. El encuentro ante Georgia tendrá lugar el domingo 30 a las 19:45 horas (18:45 en Canarias). Ambos encuentros se podrán seguir en directo por Teledeporte.

Los 14 de Chus Mateo

Izan Almansa (Real Madrid), 4 internacionalidades

Francis Alonso (Río Breogán), 5 internacionalidades

Pep Busquets (Bàsquet Girona), 3 internacionalidades

Álvaro Cárdenas (Peristeri BC), 1 internacionalidad

Lluis Costa (Coviran Granada), sin internacionalidades

Alberto Díaz (Unicaja), 51 internacionalidades

Dani Díez (Recoletas Salud San Pablo Burgos), 14 internacionalidades

Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), 44 internacionalidades

Fran Guerra (La Laguna Tenerife), 14 internacionalidades

Great Osobor (Science City Jena), sin internacionalidades

Oriol Paulí (Hiopos Lleida), 13 internacionalidades

Álex Reyes (BAXI Manresa), 1 internacionalidad

Miquel Salvó (Dreamland Gran Canaria), 11 internacionalidades

Santi Yusta (Casademont Zaragoza), 25 internacionalidades