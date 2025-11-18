El Unicaja trata de agilizar la salida de Castañeda, que mantiene su cartel en el mercado

Con Augustine Rubit contando los días para incorporarse al Unicaja, el club malagueño trata de solucionar el otro problema con el que se ha encontrado ... en este comienzo de la temporada, la situación de Xavier Castañeda. El base no entra en los planes de Ibon Navarro y se le está buscando un nuevo destino desde hace varias semanas.

Castañeda no jugó el sábado en la sufrida victoria ante el Casademont Zaragoza y venía de tener un papel testimonial en el partido de la Basketball Champions League ante el Mersin. Salió ya al final con el choque resuelto, pero no estuvo acertado. La desconexión es evidente.

El jugador atraviesa por una situación compleja y a la vez inédita en su corta carrera profesional, pues el Unicaja es su tercer equipo hasta el momento. Antes pasó por el Lavrio y el Bourg. En ambos tuvo un papel protagonista y números destacados que hicieron que el club malagueño apostase por su fichaje el pasado verano, aunque llevaba cinco meses lesionado.

Su trayectoria y el hecho de que tenga condición de jugador comunitario hacen que Castañeda todavía mantenga su cartel en el mercado. Distintos equipos, alguno de la Liga ACB, han contactado con su agencia de representación para sondear una posible incorporación, pues su situación en Málaga es conocida ya en el mercado. La realidad es que no hay muchos jugadores con sus condiciones, por mucho que no se hayan visto en Málaga. Y esto precisamente va relacionado con la segunda parte de esta operación, que se refiere a la búsqueda de un recambio para Castañeda.

Al haber gastado ya la ficha de extracomunitario que tenía libre en Augustine Rubit, el Unicaja tendrá ahora que buscar a un jugador con pasaporte comunitario o cotonú, que tampoco es que abunden. Al parecer, había un candidato claro, pero aceptó la propuesta de otro equipo. Como en el caso de Augustine Rubit, la idea es incorporar a un jugador contrastado. Por ahora, el equipo no se ha resentido en exceso en cuanto a resultados, pero la decisión de Ibon Navarro de prescindir de Castañeda en la rotación ha alterado los roles y las cuotas de minutos de varios jugadores. El ejemplo más claro es el de Tyler Kalinoski, que ante el Zaragoza rozó los 30 minutos en la pista, algo rara vez ha pasado en el Unicaja en las últimas campañas. Por eso es importante normalizar la situación y eso pasa por la salida de Castañeda y la llegada de un recambio.