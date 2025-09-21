Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los primeros aficionados en recoger su bufanda. SUR

El Unicaja regala una bufanda conmemorativa a todos sus abonados

Unos 1.500 socios han recogido ya la prenda en la tienda de Los Guindos

SUR

Málaga

Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:25

La afición del Unicaja vivió junto a su equipo en el curso 2024/25 algo nunca visto antes, ganar cuatro títulos en una temporada. Para ... conmemorar este hito y para poner en valor la unión que se consiguió entre equipo y afición, el Club ha realizado una bufanda que celebra los 4 títulos y que va a regalar a los abonados de esta temporada 2025/26.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  2. 2 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  3. 3 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  4. 4 Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto
  5. 5 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  6. 6 Expectación por San Diego Comic-Con Málaga: colas en el primer día de recogida de entradas
  7. 7

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  8. 8 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  9. 9

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: Â«Queremos dar otra vida a nuestros hijosÂ»
  10. 10

    «Vamos hacia la curación plena en el linfoma de Hodgkin y en el no Hodgkin agresivo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Unicaja regala una bufanda conmemorativa a todos sus abonados

El Unicaja regala una bufanda conmemorativa a todos sus abonados