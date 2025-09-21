El Unicaja regala una bufanda conmemorativa a todos sus abonados
Unos 1.500 socios han recogido ya la prenda en la tienda de Los Guindos
SUR
Málaga
Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:25
La afición del Unicaja vivió junto a su equipo en el curso 2024/25 algo nunca visto antes, ganar cuatro títulos en una temporada. Para ... conmemorar este hito y para poner en valor la unión que se consiguió entre equipo y afición, el Club ha realizado una bufanda que celebra los 4 títulos y que va a regalar a los abonados de esta temporada 2025/26.
En el diseño está presente el lema 'Un Unicaja Histórico', con el dibujo de los trofeos que se ganaron la pasada temporada, Copa FIBA Intercontinental, Supercopa Endesa, Copa del Rey y Basketball Champions League. Es un gesto con el que el Club quiere agradecer la fidelidad y compromiso de nuestros aficionados.
La bufanda exclusiva la podrán recoger nuestros abonados para esta temporada 2025-26 en la Tienda de Los Guindos. Para una mayor agilidad en el reparto y para facilitar la recogida de este histórico regalo, se van a establecer distintos días repartiendo a los abonados por orden alfabético:
Jueves 18 sept: Abonados cuyo primer apellido empiece por A-B
Viernes 19 sept: Abonados cuyo primer apellido empiece por C
Sábado 20 sept: Abonados cuyo primer apellido empiece por D-E-F
Lunes 22 sept: Abonados cuyo primer apellido empiece por G
Martes 23 sept: Abonados cuyo primer apellido empiece por H-I-J-K-L
Miércoles 24 sept: Abonados cuyo primer apellido empiecen por M
Jueves 25 sept: Abonados cuyo primer apellido empiece por N-O-P-Q
Viernes 26 sept: Abonados cuyo primer apellido empiece por R
Sábado 27 sept: Abonados cuyo primer apellido empiece por S-T-U-V-W-X-Y-Z
El horario de recogida en la Tienda de Los Guindos será de 10 a 20 horas de forma ininterrumpida, con la excepción del sábado 27 de septiembre, día en el que el equipo disputa la semifinal de la Supercopa Endesa, que se hará la entrega de 10 a 17 horas.
Para recoger la bufanda conmemorativa, los abonados 2025-26 deberán presentar su abono, ya sea la tarjeta física o el passbook digital, que se puede descargar en el móvil desde el perfil web de abonado. Además, es importante remarcar que en el caso de querer recoger la bufanda de otro abonado, familiar o amigo, deberá presentar la tarjeta o passbook de esa persona. Los abonos a nombre de empresas quedan excluidos de este reparto en la tienda, destinado a nuestros aficionados.
Los abonados que por circunstancias personales no puedan recoger las bufandas en las fechas establecidas podrán pasar por la Tienda de Los Guindos el lunes 29 de septiembre y el martes 30 de septiembre, en el horario habitual de atención al público (de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.)
Esta bufanda con la que el club va a premiar a los abonados es un gesto para que una temporada inolvidable de 4 títulos esté presente en la memoria colectiva de nuestros abonados. Y también para poner en valor la gesta conseguida y sirva de combustible para afrontar con la máxima ilusión una nueva temporada viviendo los partidos del Unicaja, ya sea en el Martín Carpena o en cualquier pabellón en el que juegue nuestro equipo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.