El Unicaja se prueba ante la revelación

La del Hiopos Lleida será, seguro, una prueba muy certera para calibrar la mejoría del Unicaja antes del parón por la ventana FIBA. El equipo ... cuajó un serio partido ante el Baxi Manresa en el Carpena, su último compromiso hasta la fecha, y ahora tratará de confirmar en uno de los pabellones con las atmósferas más calientes del campeonato, el Barris Nord, que ha recuperado el paso. En la casa del Hiopos Lleida comienza el siempre trascendental mes de diciembre, que se espera que esclarezca las cosas en la tabla clasificatoria cara a la Copa del Rey. El partido comenzará a las 19.00 horas y se podrá ver en DAZN.

El Hiopos Lleida, con cuatro victorias y cuatro derrotas, ha sido uno de los conjuntos revelación de este arranque de temporada. Es cierto que en las últimas semanas ha perdido algo de fuelle, pero arrancó la temporada con un interesante 4-2 que le metió en las quinielas para estar en la Copa, a expensas de cómo avanzara todo. Entre tanto, una victoria muy sonada en el Palau ante el Barça, en la segunda jornada. Partían, a priori, como uno de los más débiles de la competición y han demostrado ser un auténtico hueso duro de roer. En sus últimos envites, eso sí, no han podido ni con el UCAM Murcia ni con el Baxi Manresa.

Entre sus hombres más peligrosos están James Batemon (15,1 puntos, 2,0 rebotes y 2,4 asistencias por partido), Caleb Agada (13,9 puntos, 4,0 rebotes y 2,9 asistencias) y el excajista Melvin Ejim (9,9 puntos, 6,0 rebotes y 0,4 asistencias), que este curso, a las órdenes de Gerard Encuentra, cuenta con un rol mucho más protagonista que el que tenía en Málaga.

Entre todos los alicientes con los que cuenta este partido destacan dos: Melvin Ejim, que vive un dulce momento en el cuadro ilerdense tras no ser renovado con el Unicaja este último verano, y Chase Audige, el último fichaje del equipo. Se espera que viaje a Lérida pese a no haber entrenado demasiado (jugó con Jamaica en la ventana y llegó a Málaga el jueves) por las bajas que presenta el equipo de Ibon Navarro. Rubit y Castañeda, ambos por un cuadro vírico, no jugarán.

El de Rubit, que llegó la pasada semana a Málaga, habría sido otro de los alicientes cara al encuentro, pero una bronquitis lo ha dejado en el dique seco y su debut tendrá que esperar, si todo va bien, al martes, cuando el Unicaja visitará al Oostende. En el Hiopos Lleida, por su lado, Gyory Goloman es duda por un esguince sufrido con su selección, Hungría, durante la ventana.