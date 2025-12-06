Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Perry y Audige conversan en el último entrenamiento antes de viajar a Lérida. Unicaja B. Fotopress
Liga Endesa

El Unicaja se prueba ante la revelación

Visita al Hiopos Lleida en el Barris Nord, con una de las atmósferas más calientes de la ACB, sin Rubit ni Castañeda y con el aliciente de Audige

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:19

Comenta

La del Hiopos Lleida será, seguro, una prueba muy certera para calibrar la mejoría del Unicaja antes del parón por la ventana FIBA. El equipo ... cuajó un serio partido ante el Baxi Manresa en el Carpena, su último compromiso hasta la fecha, y ahora tratará de confirmar en uno de los pabellones con las atmósferas más calientes del campeonato, el Barris Nord, que ha recuperado el paso. En la casa del Hiopos Lleida comienza el siempre trascendental mes de diciembre, que se espera que esclarezca las cosas en la tabla clasificatoria cara a la Copa del Rey. El partido comenzará a las 19.00 horas y se podrá ver en DAZN.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  3. 3 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  4. 4 Reabierta al tráfico la A-45 tras retirarse los vehículos implicados en el accidente
  5. 5 Cierra La Pachamama, el primer restaurante peruano que abrió en el Centro de Málaga
  6. 6 La Cueva de 1900 estrena su nueva imagen en Málaga
  7. 7 El PSOE suspende de militancia al líder del PSOE en Torremolinos tras el escándalo de los whatsapps
  8. 8 Los terremotos en Málaga: Historia y Protohistoria
  9. 9

    Abre el primer hotel de lujo para perros en Málaga
  10. 10 Del «miedo» al «no me he enterado»: así vivió Fuengirola un terremoto retransmitido en directo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Unicaja se prueba ante la revelación

El Unicaja se prueba ante la revelación