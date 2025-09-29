El Unicaja pone a la venta las entradas para todos los partidos de la primera parte de la temporada
Son nueve partidos de la Liga Endesa y tres de la Basketball Champions League
SUR
Málaga
Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:44
Ya se pueden adquirir en la web del Unicaja y en sus tiendas físicas las entradas para los 12 partidos que se van a disputar ... en el Carpena durante la primera mitad de la campaña, con nueve encuentros de Liga Endesa (incluyendo los partidos frente al Barça, Baskonia y el duelo regional frente al Coviran Granada) y, por el momento, tres de la Basketball Champions League. El calendario de la BCL y posibles nuevos encuentros en el Carpena se irá actualizando y poniendo en venta con el paso de la competición.
Los precios varían según el rival o la competición y habrá entradas desde 15 euros (precio adulto). Además en las zonas de Canasta Central, Canasta Superior, Canasta Superior Lateral y Esquina Superior habrá un precio reducido por categoría de edad (Infantil o Joven).
Los abonados, dentro de sus ventajas, tienen la posibilidad de adquirir entradas adicionales para familiares o amigos, con un 10% de descuento sobre el precio de venta al público en taquilla, con un máximo de 2 entradas por partido (máximo 16 entradas al año) hasta agotar el cupo disponible para cada encuentro (excepto para los partidos frente al Real Madrid, Barça o Playoff de ambas competiciones). Las entradas se pueden comprar online o en las tiendas del club en Los Guindos y Plaza de la Marina, que abren en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 13:00 horas.
