El Unicaja perderá la próxima temporada a su mejor proyecto de cantera: Marcus Moller

Marina Rivas Martes, 8 de julio 2025, 19:44

Otra perla de la base del Unicaja se marcha a Estados Unidos... Aunque en este caso, para la temporada 2026-27. No hablamos de un ... jugador cualquiera, si no de su mejor proyecto de cantera en la actualidad, pilar del Unicaja Andalucía que no sólo destacaba por su impresionante envergadura (2,16 de estatura), si no por su talento. Hablamos de Marcus Moller, que acaba de anunciar su compromiso con la Universidad de Michigan para disputar la NCAA a partir de la campaña 2026-27.

Cabe señalar que el club malagueño contaba con la opción de renovarle (actualmente sí tiene contrato con la entidad), sin embargo, el joven jugador de 18 años ha decidido emprender otro camino. Esta será, por tanto, su última campaña en el club de Los Guindos, aunque este podría mantener posteriormente sus derechos como es el caso de Mario Saint-Supéry o Álvaro Folgueiras, también en la NCAA. Durante el pasado mes de junio estuvo tanteando su fichaje por varios proyectos universitarios y finalmente ha sido Michigan el centro escogido. Formará equipo con los apodados 'Wolverines'. Es sido un varapalo para el Unicaja, que también había recibido diversas ofertas en España y que verdaderamente contaba con él cara al futuro, dado su crecimiento y potencial. En la pasada campaña con el equipo de Jesús Lázaro fue crucial, promediando 15,9 puntos y 6,9 rebotes en Tercera FEB. Un dato destacable es que es internacional absoluto con su selección natal, la de Dinamarca. En su debut, ante Serbia, brilló con 13 puntos.

