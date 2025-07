El Unicaja ya tiene otro millón

El Unicaja protagonizó una de las imágenes más esperadas del sorteo de la fase de grupos de la Basketball Champions League que se celebró este ... miércoles. El club cajista recogió el cheque del millón de euros por el título de la pasada temporada.

Conviene especificar que el ganador del torneo no se lleva un millón directamente, sino que son las ganancias acumuladas durante toda la competición y, de forma especial en la Final Four. Cuando comienza la competición cada uno de los 32 clubes percibe un fijo de 40.000 euros, pero no se cobra nada más hasta el Top-16, donde cada partido ganado equivale a 7.500 euros, la misma cantidad que se percibe por cada triunfo en los cuartos de final.

El premio gordo está en la Final Four. Los dos equipos que accedan a la final se llevarán un primer premio de 300.000 euros, mientras que el ganador añadirá 600.000 a esa cantidad. De este modo, el campeón sale con 900.000 euros en la cartera. Esa cantidad se sumará a lo que ya ha ganado durante la temporada, de ahí resultará el famoso millón con el que se premia al campeón de la Champions, que en esta ocasión no ha sido exacto, pero se 'redondea'. Fue el gerente del club, Paco Sáez, el encargado de recoger el cheque que ya está en la cuenta bancaria del Unicaja.