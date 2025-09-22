El Unicaja impone solidez táctica y competitiva

El Unicaja estrenó la temporada con un triunfo de prestigio internacional al conquistar en Singapur la Copa Intercontinental tras imponerse al equipo NBA G League. ... Más allá del trofeo, la final ofreció un test de gran valor competitivo en un inicio de curso marcado por importantes ajustes en la plantilla y la objetivo de mantener el nivel de las últimas campañas.

El partido tuvo dos caras. Una, de dudas y malos porcentajes de un Unicaja que buscaba referencias mientras el rival imponía ritmo alto y físico. La otra, la identidad de siempre: defensa asfixiante, rebote asegurado y un ataque coral que fue sumando hasta quebrar el partido en el tercer cuarto. Fue ahí donde el conjunto malagueño enseñó sus credenciales: carácter, disciplina y capacidad para adaptarse a los requerimientos del contrario.

En el tercer cuarto se decidió el choque: el conjunto malagueño elevó su nivel físico, cerró líneas de pase y castigó cada error y las grietas estadounidenses con un juego rápido y efectivo. La defensa y juego colectivo, uno de los sellos del proyecto Navarro, volvió a ser la garantía sobre la que se construyó un parcial muy favorable y la victoria.

Tyler Kalinoski, nombrado MVP, aportó equilibrio ofensivo con su acierto exterior y constancia en tareas de apoyo: defensa y rebote. Perry asumió la dirección en los momentos más exigentes, el acierto de Tillie y la rotación ofreció minutos de fiabilidad, lo que evidencia la profundidad de la plantilla aunque todavía en clara fase de ensamblaje, de ir despejando incógnitas y de adaptación a las limitaciones y virtudes de las nuevas incorporaciones.

El valor del título refuerza la confianza de un grupo que enlaza temporadas exitosas. A nivel práctico, sirve como banco de pruebas frente a otros estilos de juego y cara a seguir avanzando en la preparación y exigencias que planteará esta incipiente temporada y las de un calendario de Liga y Champions que no dará tregua. El reto no es menor: sostener el alto nivel de excelencia alcanzado en años anteriores. Pero el estreno intercontinental confirma que el Unicaja mantiene intacta su ambición, solidez táctica y competitiva.