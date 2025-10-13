Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Chris Duarte salta a la pista antes de un partido. ACB FOTOS. Aitor Arrizabalaga

El Unicaja, la estrella en la fiesta del Karditsa

El equipo malagueño se mide al modesto equipo griego, que juega por primera vez como local en competiciones europeas

Juan Calderón

Málaga

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:44

El Unicaja será testigo este martes de un hecho singular en la historia de un club, como un bautismo internacional. Sucederá a las 19.00 ... en Karditsa, una ciudad histórica al norte de Atenas. Allí el equipo malagueño disputa su segundo encuentro de la fase de grupos de la Basketball Champions League ante un equipo relativamente joven y modesto, pero que cuenta con una gran motivación al tratarse del primer partido internacional que se va a vivir la ciudad.

