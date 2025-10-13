El Unicaja, la estrella en la fiesta del Karditsa

El Unicaja será testigo este martes de un hecho singular en la historia de un club, como un bautismo internacional. Sucederá a las 19.00 ... en Karditsa, una ciudad histórica al norte de Atenas. Allí el equipo malagueño disputa su segundo encuentro de la fase de grupos de la Basketball Champions League ante un equipo relativamente joven y modesto, pero que cuenta con una gran motivación al tratarse del primer partido internacional que se va a vivir la ciudad.

El Karditsa ha preparado una fiesta. «Un viaje a las estrellas», como lo definió en su presentación del partido. Pero ojo que es una fiesta con trampa. Pese a tratarse de un club humilde, la semana pasada protagonizó la sorpresa de la jornada con su victoria después de una prórroga en la pista del Oostende, así que el liderato del grupo está en juego.

Así que el equipo malagueño va con el traje de gala para la fiesta, pero también con las orejas tiesas. El Karditsa no tiene una rotación grande, de hecho al Oostende le ganó con nueve jugadores, pero cuenta con un núcleo de estadounidenses experimentados que puede meter al rival en un lío si tienen el día inspirado. Es el perfil de Brandon Jefferson, un base anotador que coincidió la passada temporada unos meses con Xavier Castañeda en el Bourg. Jefferson le hizo la semana pasada 23 puntos al equipo belga con 5/10 desde la línea de tres puntos. En el capítulo anotador también destaca El Ellis, otro estadounidense que vive su primera experiencia en Europa. Fichajes de este tipo son muy habituales en los clubes griegos, que realizan apuestas como la que en su día hizo el Lavrio con Tyson Carter y que fue todo un éxito. El excajista atraviesa ahora por un delicado estado de salud y la temporada podría haberse acabado para él. Damien Jefferson, Noah Horchler, Demajeo Wiggins y Alexander Madsen completan la rotación de foráneos. Los dos últimos cuentan con experiencias recientes en España, pues Wiggins tuvo un breve paso por el Lleida la pasada temporada y Madsen jugó en el Andorra y en el Lleida.

Los datos del partido Karditsa Jefferson, Kaselakis, El Ellis, Brandon Jefferson, Wiggins, Horchler, Liapis, Zevgaras, Diplaros, Kamperidis y Madsen.

Unicaja Díaz, Perry, Castañeda, Duarte, Kalinoski, Barreiro, Djedovic, Pérez, Tillie, Sulejmanovic, Webb, Kravish y Osetkowski.

Hora y televisión: 19.00 horas. El partido se podrá ver en Courtside 1891, plataforma de la FIBA para la que es preciso registrarse.

Por lo que respecta a los jugadores griegos, a los aficionados malagueños les sonará el nombre de Leonidas Kaselakis, un veterano que se midió al Unicaja durante su etapa en el Peristeri, donde coincidió con Tyson Carter. Junto a él, el alero Nikos Diplaros y Georgios Kamperidis son los tres locales que entran en la rotación de Nikos Papanikolopoulos.

El Unicaja tendrá que descartar a un jugador para este partido y con la expedición cajista viajó Nihad Djedovic, ausente por lesión ante el Gran Canaria. Es posible que el Bosnio no esté totalmente recuperado, pero que esté con el grupo por cuestiones de cupos en la Champions.