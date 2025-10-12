El Unicaja se estrena en el Ioannis Bourousis

El Unicaja tiene una estrecha relación con Grecia. Allí jugó la histórica Final Four de la Euroliga en 2007 y este mismo año conquistó su ... segundo título de la Champions en Atenas. Los rivales helenos han sido una constante en la trayectoria europea del equipo malagueño, que este martes (19.00 horas) se medirá a uno nuevo, el Karditsa.

Para el rival cajista, el duelo contra el Unicaja es un gran acontecimiento, pues será el primer partido internacional ante sus aficionados, tras estrenarse con victoria la semana pasada frente al Oostende. Karditsa es una ciudad situada en la región de Tesalia con una historia milenaria y que tiene una población de unas 50.000 personas.

Es la primera vez que el club cajista visita este enclave, después de haber jugado en ciudades como Atenas, Lavrio. Patras o Salónica. El Karditsa es un equipo joven, surgido de la fusión de varios clubes y que disputa sus partidos en el Ioannis Bourousis Sport Center. La cancha lleva el nombre del exjugador internacional griego, que tuvo una amplia etapa en el baloncesto español en clubes como el Real Madrid, Baskonia o Gran Canaria.

Bourousis es natural de Karditsa, donde tiene distintos negocios y donde llegó a ser el director general del rival del Unicaja este martes, un puesto que dejó el pasado año. La cancha en la que se disputará el partido es muy peculiar, con un aforo de 3.500 personas y con una sola grada, pues en el lateral opuesto sólo tiene una pequeña estructura retráctil.