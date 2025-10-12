El viaje más complejo: Málaga, Barcelona, Atenas y tres horas de autobús hasta Karditsa

El Unicaja afronta una semana exigente con un complejo viaje en la Basketball champions League para enfrentarse el martes al Karditsa, uno de los debutantes ... en el torneo.

Después de jugar en Las Palmas de Gran Canaria, el equipo malagueño llegó el domingo a mediodía a Málaga y tuvo la tarde de descanso. Este lunes se ejercitará en el Palacio de los Deportes y luego comenzará una particular travesía por Europa.

A las 13.55 horas el Unicaja se desplazará de Málaga a Barcelona (1:30 horas de duración), desde donde tomará un avión hasta Atenas (3:30 horas). Una vez la capital griega llegará la parte más compleja del viaje, pues la expedición malagueña tendrá que afrontar un trayecto en autobús hacía el norte de Grecia para llegar a Karditsa que durará tres horas. En principio y si no hay ningún contratiempo, la llegada a su destino final está prevista para la medianoche. El encuentro contra el Karditsa se disputará el martes a las 19.00 horas y se podrá seguir en la plataforma Courtside de la FIBA.

El equipo griego ha descansado este fin de semana debido a que la liga de su país es impar con trece clubes, por lo que no juega desde el miércoles pasado, cuando protagonizó una de las sorpresas de la primera jornada de la Champions con su victoria en la pista del Oostende. El pabellón del Karditsa lleva el nombre del exjugador Ioannis Bourousis, nacido en Karditsa, y que fue manager general del club hasta hace un año.