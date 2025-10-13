Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Karditsa celebran una canasta en el partico contra el Oostende. FIBA
Basketball Champions League

La visita del Unicaja al Karditsa, un gran acontecimiento: «Un viaje hacia las estrellas»

Se trata del primer partido internacional que disputa el equipo griego como local y ha generado una gran expectación

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:21

Comenta

La visita del Unicaja al Karditsa como campeón de la Basketball Champions League esta suponiendo todo un acontecimiento social y deportivo en la ciudad, donde ... su equipo disputa este martes el primer partido internacional de su historia como local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

