La visita del Unicaja al Karditsa, un gran acontecimiento: «Un viaje hacia las estrellas»

La visita del Unicaja al Karditsa como campeón de la Basketball Champions League esta suponiendo todo un acontecimiento social y deportivo en la ciudad, donde ... su equipo disputa este martes el primer partido internacional de su historia como local.

El club griego espera un lleno en su pequeño paballón y está vendiendo la cita como un auténtico acontecimiento deportivo y social. «El club y la ciudad de Karditsa están preparados para un viaje hacia las estrellas». Así comieza el análisis que el rival del Unicaja hace para presentar el partido (19.00 horas).

Para entender la importancia del choque para el Karditsa hay que contextualizarlo. Todo le ha llegado muy rápido. Se trata de un equipo que fue creado en 2006, que hace dos campañas ascendió a la élite y que ahora vive un momento dulce con un bautismo en Europa. «¡Quedan pocas horas para el momento más importante en la historia del deporte del Karditsa a nivel colectivo!», rezaba en el comunicado del club.

Los responsables de comunicación del Karditsa hacen un repaso por la historia del Unicaja, sus jugadores emblemáticos y los vínculos con Grecia con jugadores como Printezis, Giannis Giannoulis o el estadounidense Ray McCollum, que tras pasar por el equipo malagueño jugó hace dos temporada en sus filas. «En cuanto a los jugadores no españoles que han destacado con Málaga, hay un desfile de estrellas y podemos citar, por ejemplo, a Florent Pietrus, Mathias Lessort, Zan Tabak, Stephane Risacher, Domantas Sabonis, Zoran Dragic, Milan Gurovic, Erazem Lorbek, Sermandini, Frederic Weis, Roderic Blakney, Sandro Nicevic y Oliver Lafayette», enumera.