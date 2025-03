El Unicaja desconfía del Reggiana: «Juegan bien y son expertos»

Pese a que parte como favorito, el Unicaja no se fía un pelo del Reggiana, que será su rival en los cuartos de final de la Basketball Champions ... League. El director deportivo del club, Juanma Rodríguez, analizó la eliminatoria y destacó la experiencia del conjunto italiano.

«Llegan unos cuartos de final que van a ser muy muy complicados. Nos ha tocado un equipo como el Reggiana, que está bien entrenado, con jugadores americanos e italianos expertos. Tienen cincos atléticos como Faye y Faried, un jugador querido aquí como Jamar Smith, que ha sido renovado recientemente... Va a ser muy duro. Necesitamos el apoyo y no podemos pensar que estamos ya en la Final Four. Juegan bien, son expertos y tendremos que dar nuestra mejor versión», dijo Rodríguez, que recordó lo complicado que ha sido llegar a los cuartos como primeros. «Me gustaría poner en valor la clasificación para los cuartos. Creo que hemos pasado un grupo de los más complicados desde que competimos en la BCL. El hecho de hacernos fuertes en casa, especialmente en el partido contra el Galatasaray, pudimos sacar ese partido, que fue clave para sacar el primer puesto. Equipos como el Manresa, revelación, o Murcia, que jugó la Final Four, se han quedado fuera», valoró el director deportivo cajista.

Con el factor campo a favor, el Unicaja jugará el primer partido en casa el 8 o el 9 de abril y para ese día Rodríguez reclamó el apoyo de los aficionados. «Va a ser clave el apoyo del público. Nos gustaría vivir el ambiente del día del Galatasaray, que fue clave para remontar aquel día. Les pido lo mismo para el primer partido contra el Reggiana», insistió.