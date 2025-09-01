Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Perry, con el título de supercampeón conquistado el pasado año. ACB Fotos / Mariano Pozo

El Unicaja conocerá su hoja de ruta para la Supercopa Endesa este viernes

El sorteo se celebrará a las 12.00 horas en el Patio de las Banderas del Ayuntamiento de Málaga, y se podrá medir al Valencia o al Tenerife en semifinales

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:18

El Unicaja, que conoce a sus compañeros de viaje para la Supercopa Endesa que se disputará en Málaga, en el Martín Carpena, el fin de ... semana del 27 y 28 de septiembre, sabrá cuál es su hoja de ruta definitiva este viernes a partir de las 12.00 horas, día y momento en el que se celebrará el sorteo del que saldrán los cruces. El Patio de las Banderas del Ayuntamiento de Málaga será la sede del acto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio en Monte Coronado en Málaga evoluciona favorablemente pese al viento
  2. 2 Seis viviendas desalojadas y cortes de tráfico por un incendio en Benalmádena, ya controlado
  3. 3 El fuerte viento y el terral, protagonistas en Málaga este lunes
  4. 4 Adiós a la rueda de repuesto, llaves o la palanca de freno de mano del coche: tienen los días contados
  5. 5 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  6. 6

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  7. 7 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  8. 8 Evacuada al hospital una persona tras un incendio en una vivienda en Huelin
  9. 9 Alice, Benjamin o Claudia: los nombres de Aemet para las próximas borrascas
  10. 10

    Aires de Libertad en Los Asperones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Unicaja conocerá su hoja de ruta para la Supercopa Endesa este viernes

El Unicaja conocerá su hoja de ruta para la Supercopa Endesa este viernes