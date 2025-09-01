El Unicaja conocerá su hoja de ruta para la Supercopa Endesa este viernes
El sorteo se celebrará a las 12.00 horas en el Patio de las Banderas del Ayuntamiento de Málaga, y se podrá medir al Valencia o al Tenerife en semifinales
Málaga
Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:18
El Unicaja, que conoce a sus compañeros de viaje para la Supercopa Endesa que se disputará en Málaga, en el Martín Carpena, el fin de ... semana del 27 y 28 de septiembre, sabrá cuál es su hoja de ruta definitiva este viernes a partir de las 12.00 horas, día y momento en el que se celebrará el sorteo del que saldrán los cruces. El Patio de las Banderas del Ayuntamiento de Málaga será la sede del acto.
Los cabezas de serie serán el Real Madrid, vigente campeón de la Liga ACB, y el Unicaja, defensor de la Copa del Rey. Ambos se pueden medir en 'semis' al Valencia y al Tenerife, que estarán en el segundo bombo. Será la tercera Supercopa que dispute el Unicaja de forma consecutiva, que ya ganó la pasada edición, en el Palacio de los Deportes de Murcia, liquidando a los anfitriones en el primer partido y al 'gigante' blanco en el duelo por el título.
Así, el Unicaja afrontará su octava participación en este prestigioso y reducido torneo oficial, antesala del comienzo de la Liga Endesa. Ya participó en 2004, 2005, 2006, 2015, 2017, 2023 y 2024. Será, también, a cuarta vez que la dispute en su casa, el Carpena, que ya acogió con anterioridad la Final Four de la BCL en 2023 y la Copa del Rey de 2024. Entre ceja y ceja, el equipo luchará por romper la maldición que sufre cuando juega de anfitrión.
