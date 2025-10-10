Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El madridista Frolov trata de superar al malagueño Ikponmwosa.

El madridista Frolov trata de superar al malagueño Ikponmwosa. ACB FOTOS
Liga U22

El Unicaja Alhaurín de la Torre sufre un duro correctivo ante el Madrid en su debut en la Liga U22

El equipo malagueño hizo lo que pudo ante un rival compuesto por algunos de los mejores jugadores jóvenes del momento (105-62)

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:19

Pasadas las seis y media de la tarde Marcus Moller se convertía en el jugador que anotaba los primeros puntos en la nueva Liga U22. ... Dos tiros libres del danés pasarán a la historia de la competición, más allá de que la próxima temporada se marche a la NCAA para jugar en la Universidad de Míchigan. El espigado jugador fue uno de los destacados del Unicaja Alhaurín de la Torre, que poco pudo hacer ante el potencial de un Real Madrid que contaba en sus filas con algunos de los mejores jugadores jóvenes de Europa en estos momentos (105-62). El estreno era complicado y al conjunto que dirige Manolo Trujillo le queda mirar hacia delante para avanzar en su formación, que es el principal objetivo de esta Liga U22.

