El Unicaja Alhaurín de la Torre sufre un duro correctivo ante el Madrid en su debut en la Liga U22

Pasadas las seis y media de la tarde Marcus Moller se convertía en el jugador que anotaba los primeros puntos en la nueva Liga U22. ... Dos tiros libres del danés pasarán a la historia de la competición, más allá de que la próxima temporada se marche a la NCAA para jugar en la Universidad de Míchigan. El espigado jugador fue uno de los destacados del Unicaja Alhaurín de la Torre, que poco pudo hacer ante el potencial de un Real Madrid que contaba en sus filas con algunos de los mejores jugadores jóvenes de Europa en estos momentos (105-62). El estreno era complicado y al conjunto que dirige Manolo Trujillo le queda mirar hacia delante para avanzar en su formación, que es el principal objetivo de esta Liga U22.

El encuentro comenzó con el Unicaja plantándole cara al Madrid y con Marcus Moller acaparando la anotación. El equipo cajista fue por delante hasta el minuto 3, momento en el que Amosov sacó todo su repertorio para cambiar el encuentro por completo. Triples, penetraciones y buenas asistencias del ruso dieron como resultado un parcial contundente a favor de los blancos. Del 7-8 se pasó al 27-12 después de cuatro triples del Madrid. No pudo reaccionar el Unicaja Alhaurín de la Torre, que sin Moller en la pista no podía igualar la solidez y el nivel físico de su rival (30-14).

Datos clave del choque

Real Madrid: Grinvalds 88), Kutluay (4), Frolov (15), Amosov (21), Almansa (12) -cinco inicial-, Montoya, Alonso (11), Rupérez (3), Bjelic (9), Rioja (3), Krohnert (17) y Hadi (2).

Unicaja Alhaurín de la Torre: Moeller (13), Trujillo, Suárez (6), Martínez, Butajevas (18) -cinco inicial-, Martínez (2), Nuño, Ikponmwosa (5), Rodríguez (4), Valero, De la Iglesia (14), Martínez López y Sierra.

Parciales: 30-14, 23-18, 30-8 y 22-22.

Árbitros: Adán, López y Sánchez.

Y de ruso a ruso. Sin Amosov en la pista, su compatriota Frolov recogió el testigo. Este último es un ala-pívot de 2,07 que prolongó el recital de su compañero con 12 puntos con un solo fallo. El equipo malagueño estuvo cuatro minutos sin anotar y cuando lo hizo perdía ya 42-16. A todo esto, el gran nombre del equipo blanco, Izan Almansa, había pasado casi desapercibo, lo que da una idea del nivel del resto de sus compañeros. Llegaron entonces los mejores momentos del Unicaja Alhaurín de la Torre, con canastas de Butajevas y del malagueño De la Iglesia, que firmó buenas acciones a pesar de ser el más joven del equipo. Esta reacción permitió maquillar el marcador al descanso, 53-32.

Si Almansa no había aparecido en la primera parte, lo hizo con gran nivel en el tercer cuarto demostrando su enorme calidad, aunque en algunas acciones destila cierta apatía. No debe ser fácil para él pasar de estar a las puertas de la NBA a jugar con chavales de quince años. El caso es que el murciano amplió la ventaja de su equipo ante un Unicaja que en el tercer cuarto encajó un duro parcial de 30-8.

El último cuarto lo aprovechó el Unicaja para avanzar en ese proceso de formación, a pesar de lo duro del marcador. De la Iglesia mantuvo su línea positiva e Roy Ikponmwosan, que pasó por el Palo y que llegó al Unicaja en cadetes y que dejó detalles de su gran capacidad atlética.